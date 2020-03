El surgimiento del COVID-19 mejor conocido como coronavirus ha generado escasez de varios productos importantes en cuestión de higiene y limpieza, específicamente en Francia, según la revista Vogue, una situación que preocupa a toda la nación, por ello, el conglomerado propietario de marcas como Dior, Givenchy y Louis Vuitton (LVMH) destinará una parte de las labores de sus fábricas para producir gel antibacterial y poder repartirlo en hospitales.



La recomendación más importante que las autoridades de todo el mundo han hecho a la población es no realizar compras de pánico sin embargo, a pesar de ello en varias ciudades se ha desatado un problema importante de desabasto.

El conglomerado de las firmas francesas siempre se ha caracterizado por estar al tanto de las problemáticas que se viven en Europa y esta vez no fue la excepción ya que según información de Vogue México, utilizará tres de sus instalaciones donde se producen fragancias y cosméticos, para fabricar gel antibacterial.



Good Business: First look as owner of @LouisVuitton @MoetUSA changes all perfume factories to mass produce hand sanitizer to be distributed for Free in France (Video: @LVMH ) pic.twitter.com/0N093XrEcL

Desde este lunes, la marca de lujo pausará la fabricación de perfumes y se concentrará en crear gel sanitizante que, además se encargará de repartir gratuitamente en los hospitales y autoridades sanitarias francesas.

A través de un comunicado Bernard Arnault, CEO de LVMH comunicó:

“El conjunto de las unidades de producción de las marcas de perfumes y cosméticos en Francia van a fabricar a partir del lunes geles desinfectantes en gran cantidad.Esos geles serán donados a las autoridades sanitarias francesas, ‘preferentemente’ a las de París”.

La periodista de moda, Vanessa Friedman, dijo en Twitter que el conglomerado tiene contemplado producir grandes cantidades s de gel antibacterial solo durante esta semana, como parte de su compromiso contra el coronavirus.



.@lvmh is devoting the production facilities of its perfume and cosmetics division to making large quantities of hand sanitizer to be delivered free to medical facilities in France for as long as necessary.

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) March 15, 2020