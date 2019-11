Las tendencias para moda de invierno 2019, no paran. Y como ejemplo tenemos las sandalias de punta cuadrada, que retoman nuevamente los mejores estilismos para la temporada de meses fríos, e incluso las las puffer jacket y todas las prendas de estética invernal.

Sin embargo, no podemos dejar pasar la transformación que ha tenido el calzado durante estas temporadas. La versatilidad y la creatividad han hecho de las suyas y nos han traído nuevas formas de llevarlos. Ahora los atemporales mocasines se llevan con todo -desde pantalones tipo cargo hasta faldas de piel- y los botines tipo cowboy se convierten en los grandes consentidos de la temporada.

Cualquiera de la tendencia que más prefieras, a veces nos resulta bastante complicado tratar de combinar todas en un sólo look, y algo muy similar nos sucede con nuestros zapatos. No les ha pasado que al momento de armar tu outfit, normalmente te encuentras con el dilema de: ¿qué zapatos me pongo? Teniendo como resultado un par de opciones que al final hacen que la decisión final sea complicada.

Bueno, tenemos la buena noticia de que ahora los zapatos se llevan disparejos. Una tendencia muy irreverente y atrevida que está haciendo de las suyas esta temporada invernal.

Las precursoras de estilo más arriesgadas impusieron esta tendencia desde el verano pasado, y parece que ha regresado con fuerza esta temporada.

Sí, suena como una tendencia fugaz, y puede ser que lo sea. Hay aquellas que duran toda la vida como una buena camisa blanca, pero hay otras como llevar los zapatos desigual que si bien, su ejecución es bastante complicada, cumple con una función en específico: hacer de tu look el más creativo de todos.



Una fórmula bastante original que juega con el bloque de color. Te decimos cómo llevarla este invierno 2019, antes de que se evapore como la espuma.



Puedes experimentar con calzado de distinto color. Las influencers lo llevan en el mismo modelo pero también es válido jugar con la forma y diseños completamente distintos.



En sandalias, botines o stilettos, no hay límite. Mientras favorezca la temática del look puedes experimentar con la asimetría que mejor de agrade.

Este tipo de tendencia va bien con mini vestidos, faldas largas, prendas de piel y varias opciones más. Como tip: recuerda siempre que al implementar la asimetría en los look debemos encontrar un punto de equilibrio. Ya sea en algún accesorio o una prenda.

¿La probarías?