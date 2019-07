Los vestidos más icónicos de Versace

Siempre llevando el lujo a su máxima expresión, los diseños de la casa Versace, tanto los de la era de Gianni, como los de su sucesora y hermana Donatella —quien se quedará a cargo de la compañía tras la muerte de su hermano en 1997—, son recordados por recargados, llenos de exceso, arriesgados y por contar, muchas veces, con reminiscencias del estilo barroco que tanto fascinaba a Gianni y que le dieron identidad a su marca frente a otras.



De ahí que en más de una ocasión algunos de los diseños de la casa italiana se hayan convertido en noticia, ya se por transgresores o por sus originales siluetas, convirtiendo tanto a la prenda y como al personaje que lo portaba en todo un icono de estilo que, sin importar el paso de los años, son recordado en los anales de la historia de la moda.



A 22 años del fallecimiento de Gianni Versace, les compartimos un recuento de los modelitos que más han dado de qué hablar y que fueron creaciones de la casa de la medusa.

Liz Hurley

Corría el año de 1994 y el actor Hugh Grant protagonizaba una de las cintas más esperadas: Cuatro bodas y un funeral. A la premiere acudió del brazo de su entonces pareja Liz Hurley. La película pasó a segundo plano y la también actriz británica se convirtió en noticia por su transgresor look. Se trataba de un vestido de escote pronunciado y aberturas en los costados que eran sujetados por adornos dorados en forma de seguros que dejaban al descubierto su piel. Desde entonces, la popularidad de ella subió como la espuma lo mismo que la consagración de Gianni en el mundo de la moda y las alfombras rojas. Este diseño es conocido hasta la fecha como That dress (Aquel vestido).

(Foto Archivo EL UNIVERSAL)

Jennifer Lopez

Fue para la entrega número 42 de los premios Grammy cuando Jennifer Lopez llegó acompañada de su entonces pareja sentimental Puff Daddy. Al entrar al Staples Center nadie se resistió a hablar del vestido de la originaria del Bronx. López acaparó la mirada cuando hizo su aparición en la alfombra roja luciendo el Jungle dress, un diseño de chiffon verde de escote pronunciado con estampado de plantas que la posicionó como toda un icono de la moda. Desde entonces, JLo ha confiando en más de una ocasión en la casa Versace para vestirla en sus eventos profesionales, como en alfombras rojas, presentaciones, conducciones o como vestuarista para su video musical Se acabó el amor de abril de 2018, donde luce un total look de la colección de invierno de ese mismo año.

(Foto Archivo EL UNIVERSAL)

Lady Di

La realeza tampoco fue indiferente ante los diseños de Gianni. Diana de Gales no solo fue su clienta, sino también su amiga, y en más de una ocasión lució un diseño de su atelier. Uno de los más trascendentes fue el que lució en 1996 en un viaje por Sidney. Se trataba de un diseño azul turquesa en seda a un hombro que decidió lucir durante una cena de beneficencia.

Angelina Jolie

Siempre sobria pero sin pasar desapercibida, Angelina Jolie fue una de las máximas estrellas durante la entrega del premio Oscar del año 2012. La actriz lució un vestido negro en terciopelo que no solo llamó la atención por el diseño, de escote asimétrico palabra de honor, sino por la gran abertura de la falda que dejaba al descubierto su pierna. Fue tanta la controversia de su extremidad expuesta, que esa misma noche en internet circularon memes y parodias de la actriz y su posado. Incluso hasta la fecha sigue siendo recordada por esa aparición con su vestido Versace y su pierna al descubierto.

(Foto Archivo EL UNIVERSAL)

Lady Gaga

Más de una ocasión Lady Gaga ha confiado en Versace a la hora de vestir, principalmente en las alfombras rojas. Lo ha hecho con diseños sobrios, pero también en arriesgados y transgresores. Su relación con su actual directora creativa es tan cercana, que incluso la cantante firmó como modelo y embajadora de la casa italiana. Su más reciente trabajo en conjunto fue para la marcha del orgullo gay de Nueva York, donde Gaga lució un total look creado por Donatella de chaqueta multicolor, shorts de mezclilla de talle alto y botas altas de arcoiris.

(Foto Archivo EL UNIVERSAL)

Luis Miguel

Los hombres no se quedan atrás. Recordar los cierres de los conciertos de Luis Miguel de la década de los noventa y principios del nuevo milenio, es hablar de El Sol cantando sus éxitos más movidos, como No culpes a la noche o Como es posible que a mi lado luciendo pantalón negro y llamativas camisas de seda de la casa italiana Versace. Su relación no se limitó solo al vestuario, incluso Luis Mi presentó un disco en la mansión de Miami, donde viviera y falleciera el diseñador de moda, Gianni Versace.