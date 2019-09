Los peor vestidos de los Emmys 2019

Una buena alfombra roja no podría ser memorable si su contraparte, por ello, hacemos un listado de los looks que creemos, no favorecieron por completo a los asistentes de los Emmys de este año.

¡Comencemos!

Billy Porter

No nos odien, amamos que experimenten con estilismos y rompan con los estándares de la masculinidad pero, el look de Billy Porter en la gala de los Emmys, no nos convenció del todo, fue audaz más no digno de red carpet. Eso sí, aplaudimos enormemente su Emmy al mejor actor de drama por Pose. Billy lució un traje tipo sastre de Michael Kors.



Foto: AP

Gwyneth Paltrow

En un vestido bicolor con transparencias en los hombros y maxi mangas emplumadas de Valentino, no armaron una linda silueta y la actriz lucía desproporcionada. Gwyneth fue una de las encargadas en repartir estatuillas.



Foto: REUTERS

James Van Der Beek

Integrante del reparto de Pose, mezcló diversas texturas y colores que en un conjunto originan un desequilibrio en el estilismo.



Foto: AFP

Kerry Washington

Apuesta por un conjunto de pantalón de lentejuelas y camisa blanca de Alexandre Vautier, para una ocasión más casual, su look hubiera sido aplaudido, sin embargo en una gala no es adecuado.



Foto:EFE

Natasha Lyonne

La actriz de Orange is the New Black, nominada al Emmy por mejor guión y mejor actriz de comedia por Muñeca Rusa, asistió a la ceremonia en vestido de Gucci. Si bien el color dorado iba muy bien con su tono de piel, el fit lucía descuidado.



Foto:AFP

Alex Borstein

La actriz de La maravillosa Sra. Maisel, gana el premio a mejor actriz de reparto por segundo año consecutivo. Borstein tuvo un problema similar a Natasha, el color les iba increíble pero el fit parecía no adaptarse a su silueta.



Foto: AFP

Steven Canals

El guionista de Pose, asistió con un look tipo sastre y saco de mangas interesantes, más no adecuado. Nos podemos imaginar la incomodidad al caminar.



Foto: AFP

Jenny McCarthy

La actriz acudió a la alfombra morada con un vestido de Alexander McQueen que accesorizó con cinturones y botines dando un giro rockero, no muy favorecedor.



Foto: AP

Janet Mockt

La actriz acudió a la ceremonia con un vestido naranja de Valentino, el cual no jugó a su favor. El fit lucía descuidado, así como el arreglo de la prenda; el volumen agregado en los laterales además de lucir arrugado, parecía no tener sentido.



Foto: AFP

Taraji P. Henson

Con un vestido de Vera Wang , la actriz de Empire no supo jugar con las proporciones. El vestido se veía muy largo para ella, si el fit hubiera sido mejorado y adaptado a su silueta y estatura, no se encontraría en esta lista.



Foto: AP

¿Qué te parece?