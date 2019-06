Los mejores looks de verano

Llegó la temporada más calurosa y divertida del año y, con ella, la oportunidad de crear looks frescos y originales. Es momento de apostar por prendas de tejidos ligeros, en colores claros y con estampados llamativos, así como por accesorios prácticos, cómodos y que ayuden a protegerte del sol.

Esto no significa que debas renovar tu guardarropa por completo, sino sumar las tendencias y piezas clave del verano. Por ejemplo, si aún no cuentas con un traje sastre en tu clóset, es hora de que salgas a buscar uno. Esta prenda funciona tanto para llevar al trabajo como para acudir a una comida familiar durante el fin de semana. La imaginación es la clave.

Si bien los estampados no son exclusivos del verano, en esta época hay una mayor variedad de colores, patrones y combinaciones entre sí. La clave está en equilibrarlos con otras piezas lisas para no fallar y en usarlos a tu favor, es decir, crear efectos para disimular o resaltar alguna zona de tu cuerpo.

“Es importante encontrar lo que realmente se adapte a quien eres, porque el estilo no es solo lo que usas, sino lo que proyectas”, considera la diseñadora Carolina Herrera. Por eso, aquí te presentamos las cinco tendencias ganadoras del verano, así como los diseños imprescindibles para hacerle frente al calor y verte siempre fabulosa.

Poder en un traje. También conocido como power suit, el traje sastre es uno de los nuevos básicos en el clóset de las mujeres. ¿Por qué? Además de elegante y muy versátil, aporta confianza a quien lo lleva. Su regreso durante esta temporada está a cargo de firmas como Prabal Gurung, Burberry, Céline y Pamella Roland, que lo presentan en diferentes siluetas, con prints a cuadros o en colores vibrantes.

Este verano, olvídate del tradicional diseño de oficina, así como de los colores oscuros. La tendencia dicta buscar uno en tono claro, ya sea de verde, rosa, azul o amarillo. Uno de los cortes más favorecedores es el que se ajusta de manera sutil al cuerpo, es decir, cuyo saco delinea la cintura y cuyos pantalones se cierran ligeramente en el tobillo.

(Traje, Iván Ávalos. Playera, Bershka. Aretes, Uterqüe. Anillos, Mani Maalai. Lentes, Carrera. Zapatos, H&M)

Si lo eliges en una de las tonalidades mencionadas, puedes jugar con una mayor variedad de matices en la blusa o los accesorios. Por ejemplo, un power suit en verde claro luce femenino con una blusa rosa de gasa y unas sandalias de tiras, así como con unos slippers de piel, al estilo de Gucci.

Combinado con una camisa blanca, consigues un look de verano perfecto para llevar al trabajo. Y es que bien lo decía Yves Saint Laurent, quien llevó el smoking femenino (la versión más elegante del traje) a las pasarelas en los años sesenta: “Para una mujer, es una prenda indispensable con la que se encuentra continuamente a la moda. Porque se trata de estilo, no de moda”.

Abanico de prints. Flores, rayas, animal print… Este verano viene cargado de estampados, así que es momento de perderles el miedo. Lo primero que debes tener en cuenta es que este recurso atrae las miradas a la zona donde lo uses y, en ocasiones, suele crear un efecto de volumen. “Por ejemplo, no es recomendable usar flores enormes en el área del busto si no quieres verte más ancha, ni tampoco rayas horizontales. El tamaño del print debe ser proporcional a la zona donde vas a llevarlo”, señala la diseñadora Sandra Weil. Por fortuna, hay estampados como las rayas verticales que son muy favorecedores.

(Blusa, Uterqüe. Pantalón, Zara. Zapatos y bolsa, Tory Burch. Lentes, Salvatore Ferragamo. Aretes, Fernando Rodríguez)

Puedes lucirlas en un vestido largo o camisero de manga larga para verte más alta, así como más delgada. “Las rayas se ven muy bien con jeans y, también, mezcladas con otros prints en la misma gama de color. No tengas miedo de mezclar estampados diferentes. Siempre que sean armónicos, se pueden lograr opciones divertidas y refrescantes”, apunta la creadora de origen peruano.

Una combinación muy moderna es la de rayas verticales con animal print, solo procura que los tonos de ambos estampados guarden equilibrio. Esta temporada, también son populares los que tienen figuras de animales, como las aves. Puedes lucir este en un vestido de corte midi con impresiones en la falda para no saturar toda la pieza. Si la prenda es de tirantes, tienes la opción de llevar abajo una camisa para darle un giro a tu atuendo.

(Camisa, Wild & Alive. Crop top y falda, C&A. Lentes, Polaroid. Reloj, Salvatore Ferragamo. Zapatos, Mila Milu)

Comodín de estilo. Como cada verano, una de las prendas triunfadoras es el vestido. Y es que, por su ligereza y variedad de cortes y colores, resulta tanto cómodo como práctico. Con los accesorios correctos, un vestido se puede adaptar para llevar a la oficina, a un coctel por la noche o para pasear durante el fin de semana.

(Vestido, Tory Burch. Zapatos, Bimba y Lola. Anillos, Carolina Alatorre. Sombrero, Pasionarte)

Las piezas largas han dejado de ser exclusivas para otoño-invierno y hoy se adaptan para hacer frente al calor. Busca un diseño en color claro, como blanco, y confeccionado con algodón, lino o gasa de seda. Esta temporada, además, se llevan con estampados de flores y detalles como capas, plisados y volantes. Estas versiones lucen súper femeninas y son perfectas para lucir en una celebración de día durante el fin de semana.

En Zara, Mango, H&M y otras marcas low cost encuentras modelos para crear looks formales o casuales, ya sea de corte largo, midi o mini. La clave para no desentonar con la temporada es elegir materiales que sean ligeros y frescos, así como colores claros, un print que sea de tu agrado y algún detalle que haga única a la pieza.

Pantalones de batalla . Los pantalones cargo están de vuelta este verano. Sí, leíste bien. Aquellas piezas de corte amplio, con bolsillos laterales y en tonos tierra o verdes regresan para solucionar tus looks de verano de fin de semana y para hacerte sentir cómoda durante esta temporada. Sin duda, la mayor cualidad de esta prenda es su practicidad, ya que se pueden combinar de diferentes maneras y llevarse a muchos lados.

Para seguir bien la tendencia, es importante que cumplan con las características ya mencionadas. Un modelo en tono verde militar, por ejemplo, puede combinarse desde con un top o camiseta blanca y unos sneakers de piel (al estilo de Kylie Jenner), hasta con una blusa negra con estampado de flores.

(Blusa, Uterqüe. Pantalón, Zara. Zapatos y bolsa, Tory Burch. Lentes, Salvatore Ferragamo. Aretes, Fernando Rodríguez)

Si el corte del pantalón no es exageradamente amplio, puedes apostar por este look para llevarlo durante un viernes relajado en la oficina. Solo asegúrate decomplementar con unas sandalias planas o unos wedges. Otra alternativa es acompañarlo de un suéter de punto delgado y unos botines negros. Asegúrate de que las piezas guarden armonía con el tono del pantalón.

Grandes aliados. Dada la intensidad del sol durante esta temporada, es imprescindible contar con los accesorios correctos. Unas gafas oscuras (de estilo cat eye o retro) ayudan a proteger tu mirada de los rayos solares, además de que le dan un toque de elegancia y personalidad a tus looks.

(Vestido, Carlos Pineda. Zapatos, Salvatore Ferragamo. Aretes, Allurina. Sombrero, Pasionarte. Bolsa, Longchamp)

Prefiere los bolsos cruzados o que puedan colgarse al hombro, ya que permiten tener las manos libres para realizar cualquier actividad. Si bien su tamaño depende de la cantidad de objetos que cargues a diario, es mejor que no sean tan grandes para que te lastimen el hombro o termines cansada de cargarlos.

Por último, debes tener en tu clóset unos comfort shoes, es decir, unos slippers, sandalias planas o de tacón medio, o unos wedges, porque un calzado ligero se vuelve imprescindible para sobrevivir a la temporada. Esto no quiere decir que debas sacrificar tu estilo; hay opciones muy cool y cómodas para darle un toque original a tus looks de verano.

Modelo: INGRID PARA THE FACE MODELS | Estilismo: GINA ORTEGA |

Maquillaje y peinado: ALBERTO PÉREZ | Locación: CENTRO DE ARTES VIVAS (centrodeartesvivas.com)