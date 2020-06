Los looks increíbles de Belinda en La Voz

¿Qué más podemos decir de la grandiosa Belinda que no hayamos dicho ya? La joven coach de La Voz México se ha ganado a pulso, el papel que desempeña dentro de la música, el teatro y la moda mexicana pues a lo largo de los años y desde que era simplemente una niña demostró disciplina, talento, belleza y súper buen gusto.

Además de contar con una carrera como actriz consolidada y ser una gran estrella de teatro como María en el musical “Hoy no me puedo levantar” el reality La Voz México ha llegado a catapultar aún más su carrera pues si en alguna ocasión llegaste a cuestionar su talento, Beli ha demostrado que es una niña super carismática y llena de talento.

Por supuesto la moda y esencia de Belinda no se quedan fuera, pues como coach de este reality ha lucido las más increíbles piezas de diseñadores ¡de lujo! además de ser amante de los diseñadores mexicanos y sus marcas jóvenes como No Name Studio quien ha vestido a Beli durante algunas de sus giras.



Desde la primer temporada de La Voz Azteca en el que la cantante entró como parte del panel de coaches se hizo acompañar de una pieza súper particular, se trata de un bolso firmado por Philipp Plein con forma de oso de peluche y que está tapizado de cristales que brillan a cada momento desde su silla de coach.



Foto: Modesens



Foto: Instagram @belindapop

Este año mientras promocionaba la segunda temporada del reality nos sorprendió con una figura super torneada y definida que resaltó con un jumpsuit negro super ajustado a su figura que además contaba con un escote infinito, desde su busto hasta casi su ombligo. Esto por supuesto le sentó de maravilla pues estaba rematado con una solapa blanca estilo smoking.

Su primer look de la emisión fue un pants suit estilo sporty con estampado tie dye, pero lo que resalto de todo el look fue sin duda su peinado que decoró con cadenas y cristales, fue simplemente hermoso.



La cantante continuó con un increíble look punk rock y lleno de fuego. En esta ocasión creó una esencia trashy y ruda con un par de botas de mezclilla a conjunto con una chaqueta del mismo material además de llevar púas de metal en su cabeza como decoración de su peinado y un maquillaje llamativo con llamas en sus ojos.

Un look más se une a la lista de outfits sorprendentes de La Voz, esta vez con un estilo muy barroco y lujoso. Con un vestido de encaje negro, zapatos rojos y brillantes como rubíes Beli le dio vida a este look que dicho sea de paso es el más lujoso que le hemos visto hasta ahora. Además de lo sexy del encaje negro de su vestido complementó su atuendo con una corona dorada con aplicaciones brillantes firmada por una exclusiva firma italiana.



Con La Voz Azteca apenas a la mitad de su temporada lo único que podemos hacer es esperar a que Beli nos continúa sorprendiendo con sus elecciones de moda, tal como lo ha estado haciendo hasta ahora. La amamos.