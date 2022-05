Los looks de Dua Lipa en el video con Calvin Harris y Young Thug

Dua Lipa no para de sorprendernos con todas y cada una de sus apariciones, en donde suele dejarnos con la boca abierta al lucir looks de impacto que de inmediato imponen tendencia en el street style más chic del 2022.

En su último videoclip titulado “Potion” donde aparece a lado de Calvin Harrus y Young Thug no fue la excepción, pues la cantante no dudó en lucir más sexy que nunca en esta colaboración que enloqueció a sus fans al instante.

Días atrás Dua Lipa anunció el estreno del sencillo, pero lo que no nos advirtió es que no íbamos a poder superar sus looks en el video, al ser atuendos con los que la intérprete de “New Rules” nos confirma el regreso de algunas tendencias como las botas largas y los vestidos lenceros de satín, esenciales que no pueden faltar en tu clóset de verano y de los próximos meses.



Foto: Instagram @dualipa

Los looks de Dua Lipa en Potion que vas a amar

Al escuchar la canción, tanto la letra como el ritmo nos transportan a esa sensación de conocer a alguien nuevo y la emoción de crear una conexión con esa persona, un sentimiento que Dua Lipa nos expresó también a través de su excelente gusto por la moda, pues la cantante apareció con atuendos sensuales que nos robaron hasta los suspiros.

Uno de los looks que logró capturar nuestra atención fue el conjunto tie dye con el que aparece al inicio del videoclip, conformado por un crop top con nudo y mangas largas, y una falda con olanes. Con este outfit nos confirma además que las botas largas son un trend que se va a apoderar del verano, una tendencia que la cantante ha rescatado esta temporada.



Foto: YouTube

Posteriormente, vemos a la cantante luciendo una falda de picos azul, acompañada de un bralette metálico que dejó a la vista su figura de impacto. Para después confirmarnos que los vestidos lenceros están lejos de irse de nuestro armario, pues aparece vistiendo un diseño plateado que fue imposible de ignorar.



Foto: YouTube

Los looks de Dua, guiados por su estilista Lorenzo Posocco, han sido un vistazo a lo que serán las próximas tendencias donde la estética Y2K no deja de estar presenta, se mantiene el uso de prendas sensuales con texturas ligeras y detalles que aportan movimiento a las piezas, como olanes o volantes.

