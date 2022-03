La cantante Camila Cabello deslumbró una vez más a sus seguidores con sus looks de impacto. Esta vez protagoniza la portada de abril de la edición mexicana de la revista Elle y lo anunció con un corto pero significativo mensaje: “Te amo México”, acompañando el carrusel que abre con una imagen donde luce vestido, sombrero y unos preciosos aretes en forma de corazón, Chopard.



La intérprete de Havana dio una entrevista en la que habló, principalmente, sobre su nuevo disco, “Familia”, que lanzará los primeros días de abril, pero además expresó su amor por nuestro país y Cuba (su papá es mexicano y su mamá cubana), y confesó un despertar de su pasión por la moda.

“El año pasado, cuando estaba sola en Brooklyn escribiendo para mi nuevo álbum, comencé a expandir mi mente y probar nuevos estilos con el maquillaje, el peinado y hasta seguir a diseñadores de moda en Instagram. Me enamoré de las tiendas de ropa vintage, lo que me inspiró a querer adornarme y me devolvió mi amor por la moda”, expresó a Elle.



Los looks de Camila Cabello en revista Elle

En la portada luce un total look de Saint Laurent, donde viste un blazer de cuadros con bolsillos con solapa, una pieza básica en nuestro clóset para todo el año 2022, que acompañó con unos llamativos guantes en azul rey que elevan el look.



Foto: Instagram @elle_mexico

Otro de sus looks es perfecto para primavera y está firmado por Gucci. Camila luce un vestido con estampado floral y mangas con encaje, que complementa con un accesorio que amamos: un sombrero cowboy beige.



Foto: Instagram @camila_cabello

Los outfits más coloridos que lució la cantante de Bam Bam para revista Elle fueron un vestido corto tipo túnica de Fendi, donde destacó el rosa intenso, uno de los colores favoritos de la temporada, y un look de Coach con un abrigo en un precioso tono lila, que combinó con sandalias con plataforma verdes de Versace y un anillo azul en forma de mariposa de Chopard.



Fotos: Instagram @camila_cabello

Leer también: Vanessa Hudgens confirma que las uñas stiletto van a arrasar en primavera

El look que tuvo en las piezas principales la sofisticación de los tonos neutros estuvo conformado por un jumpsuit bicolor de Salvatore Ferragamo y unos zapatos altos de punta, en charol, con detalles de cristal, de Jimmy Choo.



Foto: Instagram @camila_cabello

Camila Cabello llevó el pelo suelto con raya en medio al descuido, y un maquillaje natural con labios nude y mirada resaltada por sombras con tenues tonos rojizos, realizado por el makeup artist Patrick Ta, quien no es primera vez que se encarga de maquillarla.

El estilismo de esta bonita sesión estuvo a cargo de Jessica Gutiérrez, editora de moda de la publicación, y las imágenes fueron tomadas por Sasha Samsonova.

Estos looks de Camila Cabello nos invitan a tener una mezcla armónica en nuestro clóset de piezas clásicas y tonos neutros, con otras más coloridas para lucir en temporadas como la actual.

Leer también: Erika Buenfil en bikini, su sorprendente antes y después

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters