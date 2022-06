Los looks de Ángela Aguilar y María Fernanda, ex de Nodal, en su encuentro

En el medio artístico existen muchas personas que están ligadas por un vínculo de amistad, y aunque muchas veces no se hagan públicas sus interacciones, por medio de redes sociales podemos enterarnos de quiénes se conocen entre sí, y en está ocasión, una de las celebridades del momento, Ángela Aguilar, quién se caracteriza por cuidar su vida privada, se dejó ver al lado de María Fernanda, la ex novia de Christian Nodal, demostrando que no solo comparten una amistad sino su gusto por las prendas más trend del momento, pues más allá de su aparición juntas, lo que más destacó fueron sus looks de impacto.

La interacción en público que tuvieron Ángela Aguilar y María Fernanda en Instagram dio mucho de qué hablar. Por ejemplo, muchos usuarios resaltaron que su amistad también está ligada a su gusto por la moda, pues con su estilo nos dieron cátedra de cuáles son las prendas que debemos tener en nuestro clóset para lucir increíbles en esta temporada.

Los looks de Ángela Aguilar y la ex novia de Nodal son tendencia

Recientemente María Fernanda estuvo ante el ojo público por ser exnovia de Christian Nodal. Sin embargo, algo que muy pocos sabían es que esta chica también es una entrañable amiga de la intérprete del regional mexicano Ángela Aguilar. Y como muestra de ello una fotografía que publicó en su perfil de Instagram donde cuenta con 370 mil seguidores.

Entre las imágenes que acompañó con la leyenda “Un fin muy cool”, resaltó una foto en donde se observa tanto a la ex de Nodal como a la menor de la dinastía Aguilar sonriendo y portando unos looks de impacto.

En la primera fotografía se puede ver a ambas chicas sonriendo, las 2 vestidas de color negro. María Fernanda por un lado luce un crop-top de mangas largas y corte bombacho en los costados, este look lo completó con un pantalón de mezclilla corte recto tipo aesthetic y un cinturón con hebilla dorada, lo que hacía lucir su cintura y resaltaba la figura de la joven. Para complementar su outfit lució un peinado en tendencia esta temporada que consistió en 2 trencitas para darle estilo a su cabellera lacia y rubia. En otras fotografías que compartió la joven se puede ver que agregó una bolsa de cadena y un sombrero vaquero para estar a tono en la presentación de Ángela.

Por otro lado, Ángela Aguilar usó un estilo más formal, con un pantalón acampanado con abertura a la altura del tobillo para lucir sus zapatos chunky de tacón alto y punta cuadrada de color amarillo neón. Además portó un saco overside negro, pero con estampado de corazones de colores que combinó perfecto con su top rosa pastel.



Foto: Instagram: @mfgm2

El motivo del encuentro entre la ex de Nodal y Ángela Aguilar

Las fotos donde ambas chicas lucen increíbles, y que forman parte del gran fin de semana que tuvieron tienen una razón. Al parecer María Fernanda fue a apoyar a Ángela Aguilar al concierto que dio la artista en Guadalajara, ya que en la publicación también compartió un video de Ángela sobre el escenario interpretando alguno de sus éxitos.



Foto: Instagram: @mfgm2

El post de María Fernanda hasta el momento cuenta con más de 25 mil reacciones y un comentario de la misma Ángela quien publicó unos emojis donde resalta la felicidad que sintió por compartir un momento con la ex de Nodal. Recordemos que también Ángela es amiga del cantante, y que incluso colaboraron en un videoclip musical.

Ahora que ya viste los looks de estas jóvenes puedes hacer una combinación similar con las prendas de tu clóset para salir a una cita casual o a un concierto y, por qué no, compartir un outfit similar con tus amigas.

