Cada vez más son usados los óleos o aceites para el cabello, para sumarse a la acción de shampoos, acondicionadores y mascarillas, y así lograr un cabellera envidiable. Los óleos capilares ayudan a reparar el pelo, así que son ideales para esas melenas que obtienen su bonito color con tintes y son sometidas a herramientas de calor como la secadora y la plancha.

Además, entre los beneficios de muchos de estos productos encontramos que pueden actuar como protectores térmicos y como defensores del pelo ante la exposición solar. Controlar el frizz y favorecer la humectación son otras de sus bondades, las cuales ayudan a lograr un cabello sano, suave y con brillo.

Foto: Unsplash

¿Cómo aplicarlos? Solo bastarán unas gotitas, que irás calculando según el largo y la cantidad de pelo. “Empieza con poco. Sabrás que has ido demasiado lejos cuando tu cabello se ve grasoso y con aspecto pesado”, aconsejan en la web de Kérastase, una marca de cuidado capilar reconocida que tiene una línea de aceites que está entre las favoritas.

En México, la marca Abeja Reyna lanzó este año su producto Óleo Hidratante Miel Orgánica y Argán y Frida Rivera, brand manager de esta empresa familiar, nos platicó sobre todos los beneficios que podemos hallar en su producto y nos ayudó a identificar los errores más comunes que podemos cometer al aplicar aceites capilares.

Su producto contiene aceite de argán, que es muy empleado en tratamientos para el cabello. Por ejemplo, el popular aceite de argán de OGX contribuye a controlar el frizz y a reparar las puntas, y el famosos Huile Prodigieuse de Nuxe, que se puede usar tanto en el pelo y como en el cuerpo, tiene entre sus ingredientes aceite de argán.

Foto: Nuxe

Cómo usar aceites capilares

Frida Rivera nos cuenta sobre los beneficios de su nuevo óleo y da recomendaciones para aplicarlo.

¿Qué beneficios podemos esperar del nuevo óleo para el cabello de Abeja Reyna debido a su contenido de miel?

Nuestro Óleo Hidratante Miel Orgánica y Argán para el cabello, con ingredientes naturales de máxima hidratación, restaura y da brillo a tu cabello; transforma el cabello débil y con frizz en uno saludable. Sus ingredientes clave son: miel orgánica, aceite de argán, jazmín, macadamia, aceite de coco, coenzima Q10 y vitamina E.

¿Cuál es la forma de uso que recomiendan?, ¿cuántas gotitas aconsejan aplicar?

Recomendamos aplicar una cantidad suficiente del óleo hidratante sobre las manos y frotar. Distribuir en el cabello húmedo o seco de medios a puntas. La cantidad sugerida para el cabello largo es de 3 a 4 gotas, pero calcular la cantidad suficiente dependerá del largo de tu cabello.

Foto: Instagram @laabejareynaoficial

¿Tienen otra recomendación de uso para personas con cabello graso, quienes suelen temer usar productos como aceites?

Entendemos que para las personas con cabello graso, el uso de aceites puede parecer un poco intimidante, pero nuestro óleo hidratante es en realidad una excelente opción para todo tipo de cabello, incluyendo los que son propensos a ser grasos.

En primer lugar, es importante que las personas con cabello graso utilicen solo una pequeña cantidad de aceite, ya que una excesiva puede agravar la producción de grasa. Recomendamos aplicar solo unas gotas de aceite en las puntas del cabello, evitando las raíces.

Además, nuestro óleo de miel orgánica ayuda a equilibrar los niveles de humedad del cabello, lo que puede ser particularmente beneficioso para aquellos con cabello graso. La miel orgánica es hidratante y suave, y el aceite de argán tiene propiedades astringentes que ayudan a controlar la producción de grasa en el cuero cabelludo.

Deben recordar utilizarlo como parte de una rutina de cuidado capilar que incluya un lavado regular del cabello para mantenerlo limpio y saludable.

¿En cuánto tiempo se pueden ver resultados de reparación de daño como puntas abiertas?

Nuestro óleo hidratante para el cabello con miel orgánica y aceite de argán es una excelente opción para tratar y reparar el daño, incluyendo las puntas abiertas. El tiempo que toma ver los resultados puede variar según la gravedad del daño y la frecuencia con la que se aplica el óleo. Sin embargo, en general, pueden esperar ver una mejora en la apariencia y la sensación del cabello desde la primera aplicación.

A medida que se utiliza el óleo con regularidad, los ingredientes activos como la miel orgánica y el aceite de argán penetran en el cabello para nutrir y reparar la cutícula dañada y las puntas abiertas. Se puede esperar una notable mejora en la suavidad y la manejabilidad del cabello y en la reducción de la apariencia de puntas abiertas después de unas pocas semanas de uso regular.

Es importante tener en cuenta que, aparte del uso del óleo hidratante, se debe acondicionar y proteger el cabello del daño diario. Se debe evitar el uso de herramientas de calor en exceso.

3 errores que se deben evitar al aplicar óleos en el pelo

Rivera nos ayudó a saber cuáles son los errores que debemos evitar al usar óleos o aceites en el cabello.

1. Aplicar en exceso: Aunque los aceites pueden ser beneficiosos para el cabello, aplicar demasiado puede dar como resultado un cabello grasoso y pesado. Es importante aplicar solo una pequeña cantidad y en las áreas necesarias, como las puntas del pelo. Sugerimos evitar la raíz.

2. Usar aceites inadecuados: No todos los óleos son iguales y no todos son adecuados para todas las condiciones y tipos de cabello. Siempre es mejor consultar a un profesional o leer las recomendaciones del fabricante antes de elegir un óleo en particular para asegurarse de que es compatible con su tipo de cabello y necesidades específicas.

3. Aplicar en el cabello sucio: Los óleos funcionan mejor en un cabello limpio y seco. Aplicarlos en cabello sucio o húmedo puede inhibir la absorción efectiva de los ingredientes activos.

Foto: Unsplash

“Esperamos que estos consejos hayan sido útiles para evitar errores comunes al aplicar óleos en el cabello. Nuestro óleo hidratante para cabello con miel orgánica y aceite de argán es una gran opción para el cuidado y mantenimiento del cabello y, si se aplica correctamente, puede dar resultados espectaculares”, concluye.

