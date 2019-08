Looks de los Backstreet Boys que marcaron la moda

Oh my god they´re back again!

Despertamos con la noticia de que los Backstreet Boys se presentarán el próximo año en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara como parte de la gira DNA World Tour.

Por ello, y porque la nostalgia nos invade, nos dimos a la tarea de presentarte sus mejores looks, que, por supuesto, impusieron tendencia en la década de los 90 y 2000, y muchos de ellos hoy están de vuelta.

Sombreros, prendas oversize, jerseys, paliacates, gafas de colores, sí, todas esas prendas que ubicas a la perfección porque hoy han vuelto, los Backstreet Boys la usaban en todo momento.

La boy band nos enseñó que el total look blanco es una maravillosa opción para salir de apuros y verte trendy al mismo tiempo. Esto era algo que podíamos observar frecuentemente en sus outfits, y por supuesto, tenían puntos extra si dejaban desabotonada la camisa.



Las gafas de colores y oscuras eran parte importante en sus looks, los Backstreet Boys solían incorporarlas incluso en premiaciones. Y de hecho se conviertieron en un toque muy chic de los 90 y 2000.

El cuello de tortuga no es ni será exclusivo para las mujeres, y los Backstreet Boys lo saben, por ello no dudaban en incluirlos en sus looks. Además, A.J, quien es el más arriesgado de la boy band, solía llevar las uñas pintadas y paliacates en la cabeza.

El look western es otro de los estilos por los que pasó la boy band, y que marcó tendencia. Además, el pelo era otra de sus armas secretas, tanto Kevin como Howie D, adoptaron melenas lacias que enloquecían a sus fans, y que de paso les daba una idea de cómo pedirle a sus novios que se cotaran el pelo.

Uno de sus sellos eran las prendas deportivas, las usaban en cualquier opurtunidad. Esto fue un boom entre los adolescentes de la época, pues además de verse cool era un outfit muy cómodo, y no solo los hombres los llevaban Britney Spears, Christina Aguilera y las Spice Girls también usaban este tipo de looks.



Las prendas oversize eran un must que ellos sabían aprovechar al máximo, jeans, jerseys, overoles, todo, entre más holgado, mejor, eso sí, siempre combinados y sin perder el estilo.



Es así como no importaba si salían disfrazados de monstruos, en naves espaciales o sin camisa cantando bajo la lluvia, los Backstreet Boys imponían tendencia con cada prenda que se ponían.

