La moda siempre nos sorprende con las tendencias que va arrojando cada año, ya sea con nuevos cortes en los vestidos, tonos de labios para tener un beauty look de impacto e incluso hasta con los peinados que se robarán la atención de público; el punto es tener espacio para más y saber llevarlo a la práctica.

Desde hace poco más de un año, las botas vaqueras se han convertido en un objeto de interés para las fashionistas, pero fue este 2020, cuando el calzado se fue posicionando como uno de los pares ganadores entre las que más saben de moda.

Ver las fotos de cómo se lleva esta tendencia en otras partes del mundo nos abre el panorama para poder aconsejarte de la mejor manera, es normal que pienses “¡ay, no! Esas botas son para un domingo en la Marquesa o un verano en Tequila, Jalisco"… pero con todos los tips que tenemos para ti, las vas a querer llevar a todos lados.

Así que esperemos que estés lista, ya que hasta Nancy Sinatra sabe que estas botas son una pieza estelar del 2020.



Un look muy Lady Di

¿Recuerdas ese outfit de la princesa Diana de Gales, en el que ella usa un saco y unas botas? Si tu respuesta es sí, debes de saber que los jeans y las botas son una dupla ganadora y siempre sacarán ese lado casual en ti.

No necesitas más que una sudadera blanca, un blazer oversize negro, unos jeans color azul claro y unas botas negras para que este look sea tuyo. Olvida meterlas dentro del pantalón ya que no se vería bien tu look.

Al trabajo y la oficina

Sabemos que esta parte es algo delicada pues ahora nos hemos dividido en dos grandes grupos: las chicas que hacen home office y las que van a la oficina. Si tu lugar de trabajo es uno donde puedes innovar con tus looks, ya tienes una bota adelante.

Este look lo puedes llevar con sacos de tartán y jeans para verte algo relajada, pero agrega una camisa blanca para no perder el estilo, una manera original de incorporar esta prenda. Si tu beauty look te preocupa puedes lucir algo natural y te aseguramos robar todas las miradas.

Ahora que si tu situación es el trabajo en casa, puedes optar por looks que normalmente no usarías o que los llevarías a una noche con amigas. ¿Haz pensado en las botas XL y los vestidos camiseros como una dupla ganadora? Siempre puedes usar estas botas con prendas que son holgadas para que evites los skinny jeans.



Las mejores vibras para la ciudad

Este look es muy sencillo, pero si no tienes cuidado puede parecer que vienes de la película de Hannah Montana, así que presta atención: los estampados que tanto te gustan pueden ser el mejor amigo de tus botas, ya que harás un balance con el calzado y tu blusa para que en las piernas ocupes algo como un mini short o una mini falda. En este punto te invitamos a considerar la punta de tus botas para que no sean muy llamativas y de la imagen equivocada.

Prit en el calzado

Tienes que aceptar que ningún modelo de zapatos puede huir tan fácil del animal print, ya que siempre son las piezas más buscadas en los armarios inteligentes. Para que las luzcas con todo el estilo, busca prendas de color sólido y checa que los tonos puedan creen armonía entre ellos. El calzado es importante, así que nuestro mejor consejo es que siempre lo cuides y más estos pares, que te pueden servir para otro look.

Colores que no pueden faltar: el blanco

En ningún armario puede faltar algo color blanco, pues este siempre le dará un balance perfecto a cualquier look que quieras usar en tu día a día. Las botas vaqueras en blanco elevan tu looks al segundo nivel.

Este mix and match hecho con un vestido de mangas abullonadas y botas blancas es ideal para una salida con amigas (cuando la pandemia te lo permita).



Recuerda que durante el otoño y parte del verano veremos estas combinaciones y si sigues en casa es el momento ideal para que experimentes con esta tendencia que viene pisando fuerte. Si necesitas un fondo musical muy cool para que lo hagas tenemos esta pequeña sorpresa para ti.



“ Are you ready, boots ? Start walkin’ “