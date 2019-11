No cabe duda que la moda es, definitivamente, un fenómeno que puede involucrar las cosas más extrañas y extravagantes. Tan solo hay que recordar los extrovertidos vestidos de alfombra roja de Lady Gaga, que siempre robaban todas las miradas. Y siguiendo su legado, muchas celebridades se han aventurado a experimentar con los looks más locos y divertidos. Ayer se celebraron los American Music Awards (AMAs 2019) y a pesar de que hubieron varios looks impresionantes, ninguno como el de Lizzo con su mini-mini bolso. ¿Quieres saber más detalles? Entonces sigue leyendo.



Para la alfombra roja, Lizzo la bolsita más pequeña de la moda. Para el evento, Lizzo llevó un vestido asimétrico color naranja con holanes, firmado nada más y nada menos que por Valentino (dirigido por Pielpaolo Piccioli), la cual combinó con una muy muy (pero muy) pequeña bolsa blanca de la misma firma. Esto de inmediato encendió las redes sociales y todo el mundo habló del súper accesorio.

En Instagram, la cantante estadounidense compartió varias fotografías en las que pudimos observar de qué trataba su look, así como fotografías de su minibolsita. En la fotografía, Lizzo comentó: “Una bolsa grande para lo que me importa. Una “perra” en un cuerpo grande en un look especial hecho por Valentino para los AMAs”.

Lo increíble de esto es que Lizzo se ha subido a una de las tendencias más cool del momento: las mini bolsas. Las cuales han sido las favoritas de grandes diseñadores como Salvatore Ferragamo, Simon-Porte Jacquemus, Hermès, entre otros.

¿Qué opinas?