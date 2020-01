Explosión neón

Los colores neón son otra de las tendencias que debes sumar a tu guardarropa, sobre todo en la primera mitad del año. Entre las opciones ganadoras está un vestido tubo en color rosa, un conjunto de pantalones rectos con una blusa sin mangas en verde limón o una blusa o suéter en color naranja. Para hacerlos resaltar más, combínalos con tonos vivos, neutros u oscuros. Valentino muestra el lado más glamouroso del neón a través de un vestido en verde limón, perfecto para las pieles oscuras.

Cambio de piel

¿Quién dijo que la piel solo se lleva durante el invierno? Este año 2020, las piezas con este material se verán por todos lados, sin importar la estación ni el momento del día. Camisas, vestidos y abrigos confeccionados en piel se convertirán en protagonistas de looks elegantes y femeninos. A diferencia de temporadas pasadas, se presentará en diversos colores, sobre todo brillantes, como amarillo, rojo, naranja y azul. Firmas como Coach y Bottega Veneta apuestan por chaquetas coloridas, mientras que la marca Alexander McQueen propone faldas midi combinadas con blazers cruzados. Así que, sin importar que se acerca la primavera, llegó el momento de desempolvar tus prendas de piel.

Triunfa el confort

Los trajes estructurados perderán la batalla ante las siluetas holgadas. El saco y los pantalones se llevarán grandes para brindar comodidad y proyectar más estilo. Acompañado de una camiseta y unos sneakers, se logra una versión relajada del traje sastre; mientras que con untop corto y unas zapatillas consigues un look apropiado para un coctel. “La idea perfecta de un traje depende de su proporción, su calidad y la confianza con la que lo llevas puesto”, dijo el diseñador Thom Browne al respecto.

Lunares al alza

Si el estampado de leopardo se coronó ganador en 2019, este año el print de lunares no debe faltar en tu clóset. Es uno de los estampados más fáciles de usar y siempre luce elegante. Puedes llevarlo en un vestido con holanes y escote en V (como propone Carolina Herrera), en una blusa de manga larga o una falda media pierna. Los estilistas de moda sugieren mezclarlo con otros prints, como rayas o flores, así como con colores vivos (rosa o rojo). Si tienes unos kilitos de más, prefiere los lunares pequeños, pues ayudan a estilizar la silueta.

Más y más cortos

El nuevo año trae de vuelta dos prendas que habían quedado olvidadas: los hot pants y las microfaldas. Estos estilos no solo le dan longitud a tus piernas, sino que ayudan a mantenerte fresca en los días calurosos. De Longchamp a Chanel, se observaron varias opciones en las colecciones de primavera-verano. Estas piezas lucen bien desde con una blusa blanca, hasta con un suéter con brillos. Dentro de esta tendencia también se incluyen los vestidos cortos, que recuerdan a los años ochenta y son perfectos para las noches de fiesta.

El detalle diferente

Las piezas con mangas abultadas se perfilan como las nuevas favoritas de las influencers. Ya sea en blusas o vestidos de coctel, subrayan la feminidad de cualquier look y ayudan a equilibrar la parte superior del cuerpo en quienes tienen caderas anchas. Alternativas para llevarlas hay muchas: en una blusa combinada con unos jeans, un minivestido con estampado floral, un traje corto con escote strapless o un vestido largo de manga corta. Otra opción es llevar el neón en un blazer.

Joyas al extremo

Los collares grandes, largos y exagerados serán protagonistas este año. Ya sean diseños esculturales o piezas doradas de cadena, que recuerdan la época del hip hop de los noventa, ayudan a dar un toque arriesgado a cualquier prenda, desde un suéter de cuello alto hasta un saco o chaqueta. “Una pieza de joyería puede cambiar por completo el look e, incluso, la actitud de una mujer”, dice la diseñadora de accesorios Delfina Delettrez. Pierde el miedo y busca un diseño que atraiga miradas.

Beauty looks

Juegos de color

El color blocking siempre se ha reservado para la ropa, pero este año busca robar protagonismo en los looks de belleza. El nuevo año es la ocasión ideal para romper con la anticuada regla de “ojos o labios” y para darle más color a tu rostro. Puedes llevar unas sombras de color rosa a juego con una boca roja, o unos ojos naranja con unos labios morados. Deja de pensar que este look es exclusivo para la noche y atrévete a llevarlo durante el día, con un vestido en algún color de tu maquillaje.

Trenzas poderosas

Este peinado se impondrá con fuerza en 2020. Si bien se llevarán en distintas formas, las trenzas pequeñas es el estilo preferido de famosas como Rihanna y Zendaya, quien las lució de manera elegante en la red carpet de los Critics Choice Awards. Y es que lucen bien desde con unos jeans, camiseta y blazer, hasta con un vestido largo de escote en V. De igual manera, puedes llevar este estilo con el cabello suelto o recogido, solo asegúrate de que las trenzas estén bien definidas.

Euforia por el brillo

Labios glossy, pieles luminosas y sombras con destellos se convertirán en una de las tendencias más imitadas de este año, y se usará no solo en la noche, sino también en el día. Dado lo arriesgado del look, se deben llevar prendas con detalles llamativos, como estampados, volúmenes o color blocking. Otro estilo que seguirá gozando de popularidad son pequeñas piedras alrededor de los ojos. Asegúrate de cubrir las imperfecciones de la piel antes de darle luz a tu rostro. Si no, resaltarán más.

