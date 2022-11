Las mejores promociones para que festejes el día del soltero

¿Estás cansado o cansada de que todo parece estar diseñado para parejas? ¿De que las ofertas siempre están hechas para regalos de pareja? Sí es así, entonces no te preocupes que hoy te venimos a hablar del día del soltero y de cómo puedes aprovechar las mejores ofertas y descuentos que habrá disponibles este 11 del 11.

Viaja y descúbrete a ti mismo en este 11.11

Una de las mejores actividades para los solteros es viajar, ya sea que vayas a otra parte del mundo o incluso si vas a algún rincón de nuestro país, la realidad es que viajar nos ayuda a conocernos mejor e incluso abrir nuestros horizontes, hacer nuevas amistades y crecer mucho personalmente. Es por ello que este día del soltero es una excelente idea aprovechar los descuentos disponibles para viajar. Por ejemplo, puedes aprovechar para conocer las mejores playas de México en Cancún y disfrutar de los parques más divertidos de nuestro país con hasta un 25% de descuento utilizando el cupón Xcaret “Singles’ Day” que aquí te compartimos.

¿Cuánto cuesta la entrada a Xplor?

Las entradas para el parque Xplor varían dependiendo de tu edad. Las personas mayores de 12 años deben pagar el precio de adulto, los que tengan entre 5 y 11 años de edad pagan el boleto de menores; los niños de menos de 4 años entran gratis y las personas de la tercera edad con credencial INSEN o INAPAM tienen un 50% de descuento. Otro factor importante a contemplar es comprar tu boleto con anticipación para disfrutar de hasta 15% de descuento, así como de cupones especiales del grupo Xcaret. Consulta los precios actuales en el sitio web de grupo Xcaret: xcaretexperiencias.com y no olvides utilizar este cupón descuento Xcaret para ahorrar $5US extra https://www.eluniversal.com.mx/descuentos/grupo-xcaret.



Cómprate ese detalle que tanto quieres

Este 11.11 día de los solteros es una excelente oportunidad para consentirte con eso que tanto has querido y por una u otra razón aún no te has regalado. Aprovecha que no tienes una pareja para la que necesitas ahorrar y comprarle un regalo, y dáte esa sorpresa y ese gusto de recibir aquello que quieres sin necesidad de esperar a que alguien más te lo compre. Recuerda buscar las mejores ofertas para los solteros en tus tiendas favoritas como Aliexpress, que contará con descuentos increíbles para sus compradores en México en cientos de productos con hasta el 90% de descuento y hasta $31 dólares menos cada que gastes $260 dólares. Así que podrás comprarte aquellos artículos de cuidado personal que tanto quieres como la máquina Hifu para el cuidado de tu piel con $3 dólares de descuento o el Poco Watch con un cupón de $6 dólares menos y entre muchos otros productos de tecnología, moda, hogar, salud, juguetes y mucho más. No olvides utilizar los cupones Aliexpress para ahorrar al máximo en tus compras del día del soltero.

¿Cómo comprar el 11 del 11 en AliExpress?

Comprar en AliExpress México este 11 del 11 es muy fácil, solo tienes que seguir estos sencillos pasos: Elige el cupón AliExpress de tu preferencia y cópialo. Nosotros te redireccionamos a la página oficial de AliExpress donde podrás elegir tus artículos favoritos y agregarlos a tu cesta. Cuando estés listo da click en ver cesta y rectifica tu pedido. Inicia sesión o crea una cuenta nueva. Agrega tu código promocional AliExpress y da click en confirmar para validarlo. Da click en realizar pedido y agrega tu método de pago. Al finalizar te llegará un correo electrónico confirmando tu pedido.



¡Y listo! Muy pronto recibirás tus productos favoritos en la puerta de tu casa.



Consiéntete con flores y chocolates

A muchas personas nos encantan las flores y chocolates, Pero, ¿Por qué esperar a que alguien más nos los regale cuando la persona que más nos quiere debemos ser nosotros mismos? Así que no dudes en chiquearte o compartir con amigos un gran detalle de Enviaflores. Este 11.11 día del soltero, es el momento ideal para mandarnos nuestras flores favoritas, un momento de relax con mascarillas y unos chocolates o incluso una botella de vino para disfrutar de nuestro amor propio o también compartirlo con amigos ¿Porque no?. Aquí te compartimos algunas de las promociones Enviaflores o este cupón de $100 pesos menos para que aproveches de este gran día y recibas todo hasta la puerta de tu casa.

Protege tu equipo y tus datos

Otro sector con grandes promociones durante este “Single's Day” es el de antivirus y protección de tus equipos, y aunque muchas veces nos olvidamos de esto, es importante recordar lo valioso que es cuidar nuestra seguridad cibernética, nuestros datos personales y bancarios e incluso el de nuestro emprendimiento o negocio. Por lo que es una buena idea aprovechar las ofertas Kaspersky durante este 11.11 para protegerte de los ataques cibernéticos con la mejor tecnología y los mejores precios ya sea que lo necesites para tu hogar y dispositivos móviles o empresa.

¡Ahora ya sabes cómo aprovechar al máximo todas las promociones del día de los solteros en México! Solo no olvides utilizar tus cupones favoritos para ahorrar aún más, ya sea que utilices el cupón Kaspersky, el cupón Enviaflores o cualquier otro de los cupones de descuento que tenemos para ti.