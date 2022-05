Adidas y Gucci, dos de las firmas más significativas de la industria de la moda, han decidido unir fuerzas y crear una serie de ropa, calzado y accesorios como la nueva colección favorita de estilo deportivo pero glamuroso para esta temporada.

Dicho lanzamiento se llevará a cabo el 7 de junio, pero las marcas ya dejaron ver algunos de sus productos estrella que, sin duda, darán mucho de qué hablar, y entre ellos se encuentra el lujoso paraguas que no es resistente al agua, un accesorio que cautivó la atención de los internautas dividiendo las opiniones sobre si su funcionalidad vale su precio.



Foto: Gucci

Adidas x Gucci es una realidad y ambas firmas lo anunciaron a través de sus redes sociales, una noticia que conmocionó de inmediato a los amantes de la moda, al ser una colección que reúne la elegancia y la comodidad, lo mejor de ambos mundos para lanzar una gama innovadora, nostálgica y contemporánea.



Foto: Instagram @adidasoriginals

El costoso paraguas no resistente al agua Adidas x Gucci del que todos hablan

El internet estalló cuando se reveló que el paraguas, el cual tiene un costo de más de 20 mil pesos mexicanos (990 euros), en realidad no es impermeable, es decir, no es resistente al agua, un detalle que de inmediato causó revuelo en las redes sociales.

Esto debido a que no se trata de un paraguas, sino de una sombrilla estampada con los logos de las marcas, destinado únicamente para proteger del sol, que cumple la función de un perfecto accesorio deportivo ideal para los días calurosos. Esta es la verdad. Aunque el precio sea cuestionable para algunos, este no debería estar asociado directamente al hecho de que no sea impermeable.



Foto: Gucci

El paraguas también se encuentra disponible en otra presentación más colorida, la cual cuenta con un asiento, ideal para disfrutar de un día de campo.



Foto: Gucci



Otras novedades de Adidas x Gucci

Las características líneas de Adidas se unen al icónico monograma de la firma Gucci para crear una colección donde lo mejor de ambas se fusionan para darle vida a una colección de ropa deportiva, calzado y accesorios.

Una colección en manos del director creativo de Gucci, Alessandro Michele, quien se inspiró en uniformes de clubes y siluetas que nos hacen recordar la moda más chic y nostálgica de los años 70, la cual se conforma de prendas con una gama de colores retro como conjuntos deportivos, jumpsuits, chaquetas y calzado emblemático.



Foto: Instagram @adidasoriginals

Así como accesorios exclusivos como gorras deportivas y bolsos de mano que ya son un infalibles para la temporada.

