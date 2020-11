Bienvenidos una vez más a la sección más temida de nuestro suplemento de moda “La peor vestida de la semana”, la cual sabemos que nadie quiere protagonizar, pero siempre existirá una celebridad digna de hacerlo.

El día de ayer se realizaron los Latin Grammys, el evento más importante de la música latina tuvo de todo: muchas canciones que nos hacieron bailar en casa, ganadores, peeeero también hubo mucha moda y las celebridades que lucieron los looks más soberbios.

Pero, desafortunadamente en esta edición de los Latin Grammys, Karol G se robó nuestras miradas y suspiros por las razones equivocadas. La cantante colombiana llegó a la alfombra roja de este evento con un look que nos hizo decir “Ay, dio mío” … y no, esta vez no fue cantando.



Karol G siempre tiene looks que nos enamoran y hacen que saquemos la mejor versión de nosotras, y aunque ella impone estilo para las nuevas generaciones, su look de la alfombra de los Latin Grammys no fue el que esperábamos para una de las noches más importantes de la música latina.



La intérprete de “Tusa” llegó a la alfombra roja de los Latin Grammys con un vestido creado para ella por Dolce & Gabanna en tonos rosa pastel. Ahora, no es que no nos guste el color, pero hasta el día de hoy no sabemos cuál era el mensaje que su vestido tenía escrito en toda la parte abajo, pues a pesar que su intención era comunicar algo; este daba la ilusión de haber sido firmado por un grupo de preparatoria que se despide en su último semestre.



La parte alta del vestido es otro punto del que debemos hablar, ya que entre los accesorios y todo la aplicación de pedrería del corset hizo que la gargantilla en tonos rosados y morados se perdiera completamente.



Aunque su beauty look fue algo muy cool y su gran cabellera jugó un papel increíble para lograrlo, su vestido nos recordó a los que usamos cuando nos hicieron nuestras fiestas de XV años.

No estamos en contra del exceso de tul o crinolina, pero esta tela siempre tiene que ser balanceada para que no demos la ilusión de que haremos el remake de “Quinceañera”.

La estatura de Karol G se prestaba para que luciera un diseño de los que Giambattista Valli puede crear (y no, no hablamos del vestido de Ariana Grande en los Grammys de este año), nos referimos a los que lanzó con H&M o un outfit que resaltara sus curvas como el vestido Versace de piel que usó Kaia Gerber. Con estas opciones Karol G hubiera sido unas de las mejores vestidas, pero el hubiera no existe.



Realmente amamos el estilo de Karol G, pero en esta ocasión nuestro corazón está roto, pues no dejamos de pensar que este look pudo ser mejor de lo que vimos en la alfombra roja de los Latin Grammys.