La peor vestida de la semana es Tania Rincón luciendo transparencias

Esta semana la bellísima conductora del programa Venga la Alegría, Tania Rincón, ocupa el lugar de la peor vestida. Y esto, lamentablemente, sucedió por un atuendo que lució hace unos tres días que constaba de un pantalón y una bomber jacket en color negro totalmente transparente.

La embajadora de la firma deportiva Adidas, siempre se ha caracterizado por tener un estilo casual chic o, mejor dicho, es una fiel representante de la onda athleisure (un tipo de ropa híbrida que combina lo que podría considerarse ropa de ejercicio pero que tiene la versatilidad de poder usar en otros entornos sociales, como el trabajo o la universidad).

De ahí que siempre la veamos con outfits donde impera el uso de minifaldas, vestidos cortos y shorts, los cuales combina con tops sin mangas, chamarras y playeras oversize. Aunque unos looks nos han gustado más que otros, lo que no podemos negar es le sientan muy bien a la presentadora de 33 años, ya que su personalidad es activa y risueña, y su tipo de trabajo requiere una mezcla de comodidad con elegancia.



Sin embargo, el problema con este conjunto transparente que usó hace unos días, no es precisamente el tipo de tela reveladora. No se trata de moralina, no. Esta hermosa mujer no tiene nada de ocultar… ¿has visto sus torneadas piernas? El problema es otro y aquí te lo explicamos.

Primero, de la cintura para arriba no vemos problema. De hecho, no es la primera vez que Tania usa este tipo de chamarras transparentes. El problema viene de la cintura para abajo. Los pantalones no le quedan bien. Es más, ni deberían existir. La costura que esta parte frontal se retuerce con el movimiento y al ojo parece desaliñado. El largo del pantalón tampoco ayuda. Posiblemente si en la parte del dobladillo hubiese llevado una banda elástica en negro hubiese lucido mejor.



¡Y ni hablar del calzón! Entendemos que por estar un programa de televisión no puedes andar mostrando de más, pero esa pieza interior que eligió tampoco favorece al conjunto.

Por otro lado, si decides llevar un look casual, pero quieres elevarlo con los accesorios evita que sean disonantes. Las sandalias de plataforma en tono nude, no van con el estilo de la ropa. Tal vez, unas zapatillas de tacón en negro o un tono metalizado como el plata, hubiesen quedado mejor.



Foto: Farfetch

El maquillaje y peinado también deben ir relacionados con lo que llevas puesto. Es look con ondas a los años 40 y el maquillaje muy pulido, no tenían nada que ver con el resto del look. Además, la hacía lucir mayor.



Foto: @taniarin

Sin embargo, esto no es un problema que le quite el sueño a nuestra querida Tania. Su belleza, personalidad, talento y estilo está muy por encima de este mal momento, que todas tenemos y que en cuestión de minutos quedará en el olvido.

