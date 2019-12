Bienvenidos, una vez más, a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. La temporada de brillo y fiesta esta más presente que nunca, gracias a la época de celebraciones, una muy cercana Navidad y cierre de año. Nuestras celebridades favoritas hay derrochado glamour y buen gusto; lamentablemente, algunas de las famosas siguen haciendo destrozos con sus estilismos, y en esta ocasión, les platicaremos sobre el look con el que Raquel Bigorra nos sorprendió hace un par de días por incluir demasiado brillo y romper varias reglas de estilo. Sin duda, nos da un ejemplo perfecto de cómo el exceso de brillo y malas proporciones pueden favorecer muy poco a tu outfit.

La guapa conductora acudió al programa de Distrito Comedia con sus queridos amigos, los también conductores, Ximena Córdoba e Israel Jaitovich, y al parecer, la pasaron de lo mejor ya que Raquel nos compartió también en su cuenta de Instagram, que hicieron sketches, talk show y hasta cantaron “El hombre que yo amo”, donde nuestra querida Raquel nos presumió su gran voz.

Sin embargo, no pudimos pasar por alto la desproporción de su look, compuesto por una chamarra corta en denim con detalles de plumas en los hombros y una maxi falda de lentejuela rosa que ‘accesorizó’ con unos pumps negros y unos aretes tipo arracada de color dorado. Un outfit que, sin duda, sobresalía, pero no necesariamente de la mejor manera.



Sabemos que el estilo de Raquel es muy arriesgado y nos encanta cuando mezcla varias tendencias en un solo estilismo, no cualquiera se atreve... y es por una buena razón, es bastante fácil caer en el mal gusto.

Nos hubiera encantado ver a Raquel con otro tipo de falda, menos ceñida al cuerpo y con más movimiento; por ejemplo, una falda plisada en color oscuro y ¿porqué no? con efecto metalizado o tipo piel. Sin duda hubiera sido un gran acierto y hubiera robado cámara.



Por otra parte, las plumas de la chamarra corta nos molestan bastante. Sólo dan la sensación de estar agregadas “porque sí” y no aportar ningún equilibrio o estética el resto del look, ya que la parte superior del outfit es muy de festival, tipo Coachella, y la parte baja del look es más glam que, claro, podría funcionar pero con las prendas y las proporciones adecuadas. No con algo así, que sólo te roba estatura y te agrega volumen innecesario. Nos hubiera encantado verla con una chamarra biker de color negro o incluso algo más colorido como un amarillo o un rojo.

Está bien que este 2019 sea válido mezclar estilos, texturas y tendencias en un mismo look pero Raquel, no debemos olvidar que lo más importante para que un look fluya adecuadamente con prendas tan diferentes son las proporciones.

Esperamos que este 2020 nuestra querida Raquel nos siga sorprendiendo con looks de impacto y se salve de esta temida sección.

¿Qué opinas?