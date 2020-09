Si algo tiene Raquel Bigorra es carisma y encanto y, dicen quienes la conocen, que es una amiga incondicional. Tampoco podemos negarle el talento que tiene y, por si fuera poco, es una mujer hermosa: una rubia de ojos claros que ilumina todo a su paso.

En cuanto a estilo, tiene sus altas y bajas. Su hermosa figura le permite lucir lo que quiera, la mayoría de los colores le sienta bien y cuando pone empeño nos inspira a crear looks similares a los de ella. Sin embargo, no por nada ha estado en varias oportunidades en esta temida sección de “La peor vestida de la semana”, y este viernes nos acompaña nuevamente por lucir una combinación poco afortunada.



Foto: @rbigorra

Si bien es cierto que estamos en esas semanas de transición del verano al otoño –como bien lo dice en su post de Instagram­– “Siento que el verano se nos va. Ya me dio fríooooooooo”, tampoco por eso nos vamos a disfrazar haciendo combinaciones que no tienen sentido. Es como llevarse a lo literal el famoso dicho que dice: ni frío, ni calor.

La cubana de 46 años subió esta semana a su perfil de Instagram una foto donde aparece con unos bermudas de mezclilla, unas zapatillas en tono turquesa claro (todo iba muy bien hasta ahí) pero decidió combinar estas piezas con un abrigo en el mismo tono de sus zapatos y acompañarlo de una boina en tono naranja.

Foto: @rbigorra

Aquí todo perdió sentido. El abrigo no queda bien con esa bermuda, y de quedar bien con una prenda de jeans lo ideal (para crear cierto contraste) es hacerlo con uno modelo largo en un tono azul añil o blanco. Si se fijan de la cintura para arriba, Raquel Bigorra está en otoño, de la cintura para abajo, está en verano. Ambos looks en su temporada correspondiente lucicirían bien, por separado, no juntos.



Este es el típico look descoordinado que cualquiera de nosotras puede tener. Cuando queremos inventar o ponernos creativas intentando comunicar algo y juntamos piezas o conceptos que no tienen qué ver el uno con el otro.

Por esta misma razón, no hay nada de qué preocuparse. A lo largo de la semana también la hemos visto luciendo looks más frescos y otros más abrigadores pero con todo el sentido, la coordinación y el concepto que le corresponde.

Solo esperamos que cuando llegue el otoño, nuestra querida Raquel nos sorpenda con looks increíbles como los que generalmente suele lucir.

