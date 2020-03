Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las conductoras más extrovertidas del medio del espectáculo, se trata nada más y nada menos que de Michelle Vieth que dobletea en esta sección para darnos una cátedra doble: cómo sí atreverse y cómo a veces arriesgar no siempre nos dará resultado.

Hace ya unos meses (específicamente en agosto del 2019), Michelle hacía su debut en La peor vestida de la semana, y lo hacía con un vestido extra ajustado que más que verse cómoda lucía muy forzada. Pese a que ahora ya tiene un nuevo look – un corte bob extra corto con un tono rojizo – Michelle vuelve a las andadas y nos demuestra que a veces hay que quitar el exceso para verse genial.

Fue a través de Instagram que la conductora lució un vestido con holanes en la parte de la falda y en las mangas. Quizás el vestido es una pieza salvable, si no fuera por ese corto demasiado corto. La conductora además lo combinó con unas zapatillas rojas que, si bien son tendencia, con ese look no iba tan adhoc.

Nos encanta su vibra flamenca con este vestido de lunares pequeños, sin embargo, no somos fanáticas del look completo. Quizás unas zapatillas negras o una blusa con mangas abullonadas y pantalón palazzo hubiera sido lo mejor. Ojo, no nos malinterpreten, simplemente decimos que este look posee muchos elementos que nos distraen pues además, Michelle utilizó unas uñas rosas con blanco y pulseras.

Recuerda que en este tipo de brote de coronavirus no es recomendable usar joyería y es mejor prescindir de ella hasta que todo vuelva a la normalidad. Por el contrario deberás elegir prendas que sean un statement de moda, justo como un vestido con holanes… pero no demasiados. Es por eso que este look es un perfecto ejemplo que arriesgarse está bien, porque nos enseña qué se ve bien y qué no.

¿Qué opinas?