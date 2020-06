Bienvenidos una vez más a nuestra sección “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo, quien a pesar de todo y de los buenos looks que se carga nos ha decepcionado con un atuendo que realmente parece sacado de la sala de nuestra abuelita. Se trata nada más y nada menos que de Marisol Gonzáles y su look para el programa Hoy que nos decepcionó. ¿Quieres saber más? Entonces, sigue leyendo.

Para esta semana, Marisol González apareció muy guapa en su programa Hoy. Ha usado de todo y conforme a las tendencias, sin embargo, algo que realmente no nos encajó muy bien con sus looks de la semana fue su atuendo blanco plisado oversized que parece que fue sacado de la cortina de su casa. En redes sociales, tanto el programa Hoy como Marisol, compartieron el atuendo, sin embargo a nuestro gusto no fue el más favorable.



Con lo que parece un jumpsuit con los hombros descubiertos, Marisol le dio la bienvenida al ombligo de la semana luciendo totalmente diferente. Este atuendo no es que esté feo, sino que la silueta no le favoreció en nada a la presentadora. Los grandes vuelos y el sobrante de tela le daban peso al atuendo, haciendo que se viera más grande y desaliñado, como si fuera una cortina.



Marisol lo combinó con unas zapatillas floreadas y un peinado suelto con ondas, que la hizo ver muy guapa, pero el look realmente no nos convenció. ¿Qué hubiéramos preferido? Seguro un vestido más ajustado y al hombro hubiera quedado bien, asimismo un top de este estilo con unos jeans a la cintura hubiera sido ideal, es justo lo que las mujeres usamos en verano y nos hace ver y sentir geniales.

Esperamos que la siguiente semana Marisol se salve de nuestra tijera y siga nuestras recomendaciones.

¿Qué te pareció?