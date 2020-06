Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión tenemos nuevamente a una de las más guapas del medio del espectáculo y que a pesar de haber estado ya en varias oportunidades en esta temida sección nos da cátedra de cómo lucir espectaculares. Se trata nada más y nada menos que de Maribel Guardia, quien hace poco compartió un look que de verdad nos dejó con un ligero mal sabor de boca.

Resulta que en redes sociales, la bailarina y actriz compartió uno de sus looks para la cuarentena. Este consistió en una falda de tul negra con un top negro, una careta con aplicaciones de cristal para protección y unos tenis dorados que, fueron muy bien recibidos por su público y por Gretell Valdés quien dijo que quería unos de inmediato.



Foto: Instagram @MaribelGuardia

Además días anteriores subió un look casi igual el cual consistió en una falda de tul, zapatillas (un gran acierto), una playera estampada, una gorra y la careta. ¡Maribel, no sobrecargues tus looks porque si no te ves con exceso y no está cool!



Foto: Instagram @MaribelGuardia



Pese al buen mensaje de motivación de Maribel: #dulces #sueños que los arrullen los #angelitos y que sus bellos sueños se conviertan en realidad #lookoftheday #dresses @tul_barroco careta @tul_barroco” el look no fue nuestro favorito y te decimos por qué.



Foto: Instagram @amelio_tienda

Las faldas de tul son una increíble prenda si se saben combinar. En este caso lo que falló fue el calzado y el cinturón amarillo que hicieron que el atuendo luciera bastante descuidado. Hubiésemos preferido unos sneakers blancos sin plataforma o unas zapatillas doradas para alargar la silueta y hacer que las piernas se vieran kilométricas. En cuanto al cinturón uno en negro o con hebilla era la opción, el que lleva puesto solo hace que se vea completamente descoordinado.



Foto: Instagram @youaretheoneblog

¿Qué opinas?