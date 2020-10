Muchos se preguntarán por qué Manelyk González, mejor conocida como Mane, una de las figuras principales del reality Acapulco Shore, no había encabezado anteriormente nuestra lista de las peor vestidas. Posiblemente porque estamos acostumbradas a verla en traje de baño y, a decir verdad, hay muchos modelos lindos y que, obviamente, le quedan muy bien.

Pero, por otro lado, cuando se viste para el día a día, usa looks casuales, bien combinados, modernos y juveniles que se adaptan perfectamente a su personalidad y estilo de vida. Por ejemplo, nos encanta cuando combina vestidos ligeros con botas de caña alta.



Foto:@manelyk_oficial

Sin embargo, esta semana la también cantante subió unas imágenes a Instagram donde presumía la “mejor fiesta del año”, de acuerdo con su comentario en las fotos. Jawy’s Jungle era una fiesta para celebrar el cumpleaños de su pareja y también protagonista del reality, Jawy Méndez.

Leer también: Rosalía luce el vestido perfecto para usar en la playa

Y es así, como esta sección de la Peor vestida de la semana, se podría convertir perfectamente en los Peor vestidos de la semana. Y es Jawy también lucía una pinta de espanto y brinco. Pero mejor centrémonos en el look de Mane quien, además, iba muy coordinada con el resto de las chicas de Jersey Shore (no, ninguna se salvó) y en conjunto parecían la nueva versión de Garibaldi, de Xena tropical o de una integrante de un grupo de bailarines de merengue. Aunque sabemos que la intención era ambientar el look en lo selvático.



Mane, por ejemplo, lucía un conjunto de brasier y panty negro, Y, al nivel de las caderas, un cinturón con tachuelas y flecos largos que llegaban casi a los pies. Unas combat boots estilo Prada fueron la única pieza que nos agradó de todo el outfit. Además, agregó varios brazaletes que colocó en el brazo y una serie de pulsera más delgadas, así como un par de collares de cuentas con dije.

También lució un peinado con una extensión muy larga de trenza con mechones en tono dorado platinado. Para darle un toque diferente.

Leer también: Dulce María muestra tiernas fotos de su embarazo



Foto:@manelyk_oficial

Entendemos que es un outfit para una fiesta, y lo diferente o estrafalario tiene que ver con la temática de la fiesta, con el lugar donde se celebra, el clima, y la personalidad de quien lo lleva. Y algo que seguro pensarán es: pero Mane tiene una muy linda para ponerse lo que quiera. ¡Exactamente! Ese es el punto. Si ella puede ponerse lo que quiera, ¿por qué no intenta con algo que la haga lucir mejor, que eleve su estilo y la haga ver un poco más sofisticada? ¡Tiene todo para lograrlo!

Leer también: Toma nota de estas ideas de maquillaje para Día de muertos y Halloween