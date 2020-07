La hermosa presentadora Galilea Montijo, quien siempre nos inspira con sus modernos looks y su gran estilo, esta semana nos sorprendió con un atuendo que la desfavoreció. Aunque la versátil actriz sabe llevar con mucha personalidad diferentes estilos: desde el más girly y elegante hasta el más relajado y deportivo, aquí no salió vencedora. Sigue leyendo y te contamos por qué.



Foto: Instagram @galileamontijo

El miércoles de esta semana. Galilea subió una foto a su feed de Instagram donde lucía una especie jersey oversize o un mini vestido tipo jersey cubierto de lentejuelas doradas, con una frase impresa en inglés que dice “It’s so expensive to be rich” (es tan caro ser rica).

La pieza la acompañó de unas sandalias de tacón alto en color blanco (como las letras de la playera) y un peinado con un semi recogido messy.



Este look nos hizo recordar un poco a la cantante Jennifer Lopez cuando era novia del rapero Puff Daddy, y su estilo iba muy de la mano con la música hip hop. Pero, definitivamente, en nuestra querida Galilea esto no va.

¿Qué tiene de malo este look? Es estrafalario y muy llamativo. Tal vez en una chica más joven, entre los 17 y 25 años, podría lucir más a tono para llevar a un disco o a una fiesta con las amigas. Lucirlo en el día es demasiado arriesgado, incluso para alguien que tenga una fuerte personalidad como la animadora.

Y no es que es este estilo le quede mal. Días anteriores ha lucido looks parecidos que la hacen lucir moderna, jovial y enaltecen sus atributos. Por lo que no nos preocupamos por este mini vestido. Con sus looks explosivos, este mal momento rápidamente quedará en el olvido.



Foto: Instagram @galileamontijo

