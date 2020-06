Bienvenidos a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión nos damos un clavado al pasado para recordar cómo era México en los ochenta pues como ya leyeron en el título de esta nota tenemos a una mujer talentosísima que siempre se ha caracterizado por su belleza. Se trata nada más y nada menos que de Andrea Legarreta, quien hace poco compartió una foto que de verdad nos sorprendió.

En redes sociales, la conductora de Hoy compartió una portada de revista, la cual comparte con el músico y cantante Alejandro Sanz. En esta foto podemos ver a una Andrea completamente distinta a lo que vemos hoy. En el encuadre vemos a Alejandro abrazando a Andrea y wow, nosotras no lo podíamos creer ambos lucen tan jóvenes y bueno Andrea luce tan de la moda de ese entonces que nos hizo recordar que nos siempre esas tendencias se veían bien.



Con el pelo rubio, aretes maxi y un maquillaje sobre cargado Andrea lucía más grande lo que es y además, ese atuendo de olanes y flores con transparencias, bueno… ni qué decir. En Instagram Andrea escribió: “Aquí les dejo esta foto del recuerdo de hace como 30 años, para que se rían un rato (de mi obvio) @alejandrosanz se divino y yo TERRIBLE!! Jajajaja Lo peor?? Mi pelo, o el color de los labios, o el exceso delineador de ojos o mi blusa!!!”.



Y no podríamos estar de acuerdo, Andrea, sin embargo entendemos que era otra época y las tendencias de moda eran completamente distintas a lo que conocemos hoy. Así que no te preocupes, mientras no metas la pata no vas a estar en esta temida sección de las famosas durante mucho tiempo.