La hija de la Gaviota tiene las crocs más exclusivas, esto cuestan

Angélica Rivera, que alcanzó el punto más alto de su fama con la telenovela "Destilando Amor", tanto que desde entonces es conocida popularmente como la "Gaviota", y posteriormente se volvió la primera dama de México al convertirse en la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, se caracteriza por su gran estilo para vestir, portando prendas de grandes firmas, algo que sus hijas heredaron e, incluso, cuando se trata crocs, lucen las más exclusivas.

A pesar de que la "Gaviota" salió del ojo público hace unos años, Fernanda Castro y Sofia Castro, hijas de Angélica Rivera y el productor de televisión José Alberto Castro, "El Güero Castro", parecen seguir el legado artístico de sus padres y se encuentran constantemente activas en redes sociales compartiendo su carrera y estilo de vida que no pasa desapercibido para sus seguidores.

En esta ocasión Fernanda Castro fue la que sorprendió en redes sociales al compartir su outfit y calzado que, sin duda, dejó a todos sorprendidos, no solamente por el estilo, sino por la suma de dinero que cuesta adquirir unos crocs de lujo. Es por ello que en De Última, te contamos todos los detalles de esa publicación y, si quieres inspirarte en su estilo, te contamos cuánto te costaría estar en sus zapatos.

Fernanda Castro luce crocs exclusivas que utilizan celebridades como las Kardashian

Fernanda Castro, la primogénita de la Gaviota, y quien tiene 22 años, ha seguido la línea de sus padres y se dedica al mundo artístico, por lo que es común verla compartir en redes sociales, como Instagram, sus proyectos musicales. No obstante, tampoco pasa desapercibido su estilo de vida y sus outfits en tendencia que la hacen lucir espectacular y nos deja ver el buen gusto que heredó de su madre.

Recientemente compartió una historia con sus 125 mil seguidores de Instagram en la cual aparece ella y su hermana Sofia Castro posando frente a un espejo luciendo unos outfits en color negro.

Sofía Castro apareció como un top con mangas cortas y cruzado en la parte frontal, además de un pantalón holgado aesthetic que combinó con unos tenis tipo Converse, unos lentes en su cabeza y collares dorados.

Por otro lado, Fernanda Castro también llevaba un top de corte triangular en la parte frontal y unos pantalones negros rectos de tiro alto. También portaba joyería dorada como pulseras, anillos y collares.

No obstante, a pesar de que los outfits de las hijas de la Gaviota las hacían lucir frescas y juveniles, sus seguidores no pudieron dejar pasar los crocs de Fernanda Castro. Y que no es cualquier calzado, los crocs son parte de la colaboración con la firma española Balenciaga y son una pieza muy exclusiva, tanto, que la usan personalidades como North West, hija de Kim Kardashian.



Foto: Instagram @fernandacastromusica

Leer también: Danna Paola normaliza tener estrías con su foto más sensual

¿Cuánto cuestan los crocs Balenciaga que lució la hija de la Gaviota?

De acuerdo con la página oficial de la marca, los crocs exclusivos de Balenciaga, que lució Fernanda Castro, tienen un precio de 950 dólares, es decir alrededor de 19 mil 180 pesos.

Sin embargo, en portales como Ebay se venden estos crocs a un precio mucho más alto: 2,500 dólares, el equivalente a 50,482 pesos.

Y, si decides adquirirlos en la página de Balenciaga en Europa, el precio será de 750 euros, lo que es igual a 15,190 pesos.



Foto: Balenciaga

Estos hardcross se volvieron la sensación por su plataforma alta de 110 milímetros, su estilo rockero y comodidad.

Cuentan con incrustaciones metálicas, puntera redonda, una placa con el nombre de la marca en la parte frontal y correa.

Además, se pueden adquirir en múltiples colores sombríos como azul y negro.



Foto: Balenciaga

Como puedes ver, estos hardcross son ideales para un outfit casual y relajado y, sin duda, muchos artistas los han puesto en tendencia para pasear en las calles, pues lucen con estilo sin dejar la comodidad.

Balenciaga tiene otros crocs exclusivos y extravagantes

Si los hardcrocs no te convencieron, la marca española cuenta con otros diseños, entre los más destacados, y con un precio más "accesible", están:

Pool Crocs. Son unas sandalias abiertas en la parte frontal, ideales para esta temporada de verano, con una plataforma de 5 milímetros. Se encuentran en diferentes colores como amarillo, morado, blanco, verde y rosa, entre otros.

Su precio es de 565 dólares, que es equivalente a alrededor de 11,400 pesos.



Foto: Balenciaga

Otro modelo de la marca son los Crocs Madame, que se caracterizan por tener el estilo de los crocs, pero con un tacón alto que en la punta tiene una plataforma. Pensados para no perder el glamour y la comodidad.

El precio de estos crocs es de 625 dólares, que es equivalente a 12,609 pesos, y también se venden en múltiples colores.



Foto: Balenciaga

Ahora que ya sabes cuál es la última tendencia en comodidad, inspírate en un look como el de las hijas de la Gaviota, puedes usar tus prendas más aesthetic, como pantalones holgados y un top, y combinar con unas crocs, ya sean de Balenciaga o unos mucho más sencillos.

Leer también:Yanet García regresa los jeans de botones a la cintura

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters