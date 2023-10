La conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara siempre ha dado de qué hablar, no solo por su manera de conducir su programa, sino también por sus increíbles looks, los cuales todos queremos tener en nuestro closet, y como muestra la falda de piel ideal para lucir este otoño.

Rocío, a través de sus redes sociales ha mostrado su gusto por la moda, portando todo tipo de prendas como vestidos, faldas y pantalones, con diferentes texturas, estampados y colores.

Es en Instagram donde Sánchez Azuara luce outfits para todo tipo de ocasión, en este caso, vistió con una increíble falda que robó suspiros a más de uno.

Foto: Instagram @rocio_sazuara

Leer también: Khloé Kardashian y su espectacular vestido metalizado con abertura

La falda de piel de Rocío Sánchez Azuara que querrás tener

Con la llegada del otoño, el cambio de guardarropa es justo y necesario. Lo ideal es portar prendas que te brinden comodidad y, sobre todo, te protejan de los fríos vientos de octubre.

Roció Sánchez Azuara sorprendió a sus seguidores con una falda de piel larga corte recto en un tono verde militar, con un detalle de cinturón en la parte de la cintura; ideal para usar en otoño. Complementó su look con una playera blanca con detalles de estampados en el hombro; la combinación del verde militar y el blanco hicieron un contraste perfecto, lo cual provocó que el outfit hiciera un match ideal.

En la parte de los zapatos, la conductora de televisión optó por unos tacones altos en color vino, con un accesorio dorado en forma de pirámide, el cual, en definitiva, terminó por elevar el look de Rocío.

Foto: Instagra, @rocio_sazuara

Looks para esta temporada de otoño

Las temporadas son igual de cambiantes que la moda, en este caso, lo ideal es que empieces a seleccionar qué prendas de ropa son las ideales para llevar en estos días donde el frío empieza a ser el protagonista.

Tal como dejó ver Rocío, las faldas largas son una gran apuesta para esta época, las cuales puedes complementar con tacones o botas que lleguen hasta el tobillo o arriba de la rodilla. Las faldas cortas también pueden ser grandes aliadas, pero para que no te congeles con los vientos de estas fechas, puedes utilizar medias, de esta forma, te proteges del frío y le darás un plus a tu look.

Foto: Instagram @rocio_sazuara

Los colores sobrios como el gris, café, verde, blanco o diferentes tonos de negro son los más buscados en estas temporadas, aunque también puedes jugar un poco con los estampados, buscando prendas como vestidos, blusas o faldas que le puedan dar un toque muy característico a tu outfit.

Otra de las prendas que no deben faltar en tu guardarropa durante el otoño son los suéteres o abrigos, los cuales puedes llevar juntos o por separado. Los chalecos, blazers largos y/o gabardinas también son un gran complemento que puede elevar y complementar tu look.

Así como Rocío Sánchez Azuara, no tengas miedo de experimentar con los colores y las texturas a pesar del clima, de esta manera encontrarás tu propio estilo.

Leer también: Martha Debayle y Cynthia Rodríguez muestran cómo llevar traje con shorts

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters