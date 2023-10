La conductora Martha Debayle presumió en sus redes sociales su reciente look, en el cual pudimos observarla usando un traje con shorts, un total look que está en boga, sin dejar su toque personal de estilo, el cual es muy reconocido por esa mezcla de elegancia y tendencias.

Por su parte, Cynthia Rodríguez, al igual que Martha, compartió imágenes en Instagram donde usa un traje con shorts, confirmando en un solo día que esta tendencia está muy presente esta temporada y que, sin duda, hay que tomarla de inspiración para siguientes outfits.

Martha Debayle y el traje con shorts elegante y chic

Martha Debayle es reconocida en el mundo de la moda por su marcado estilo personal, el cual involucra la elegancia, sin dejar fuera su alma jovial, y este look es una prueba contundente de ello, desde los pies hasta la cabeza. La combinación de colores y accesorios lo hace ideal para un evento especial en la noche.

La conductora vistió un total look "black and white": un conjunto de saco y shorts muy elegante, con un acento del estilo de Chanel de los 90, gracias al acabado del tweed y los botones dorados que adornan el saco. El short es largo, para no quitar la elegancia, y lleva un cinturón que hace contraste.

Martha lució este total look con un sensual top bandeau y medias, ambos en color negro. Agregó unas zapatillas con tacón de aguja a tono y complementos sofisticados como un clutch y lentes de sol. Lució su cabellera recogida en una gran coleta alta con ondas.

Cynthia Rodríguez, en traje rosa

El look de Cynthia Rodríguez es menos formal y podría quedar muy bien en un desayuno o evento matutino. Eligió un traje rosa mexicano y escribió en su post: "Miércoles rosa", lo que podría ser una referencia a la película Mean Girls, sin embargo, como hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, también podría ser una forma de apoyar esta causa a través de su vestuario, pues también añadió un emoji de moño rosa a su mensaje.

La conductora lleva un blazer largo con detalles de flores en plateado y mangas abiertas con cristales en el contorno. El short que viste es de tiro alto y más corto, dejando un poco al descubierto las piernas. Podemos apreciar que se repite una pieza clave del outfit de Martha: el top bandeau, pero en rosa. Así que esta pieza podría ser infalible para llevar un traje similar.

Todo lo combinó con un maquillaje muy natural, con un ligero delineado y gloss en los labios, y lució el cabello suelto con ondas. Para elevar su outfit, añadió anillos, uno de ellos con piedra XL con una dosis de color, y aretes en forma de gota con volumen, los cuales están en tendencia.

Sin duda, la tendencia de usar trajes con shorts sigue muy presente. Ya sea que elijas algo más casual como Cynthia o algo más formal como Martha, prueba este tipo de conjuntos en tus próximos looks, sin dejar tu estilo propio.

