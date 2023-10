Todos sabemos que Belinda es muy conocida en el mundo de la moda, y cómo no, la cantante y actriz no solo destaca por su talento, sino también por su estilo, el cual puede ser chic o relajado. Sea como sea, Beli sabe cómo combinar sus looks.

La cantante de origen español ha mostrado en redes sociales su amor por la moda. Desde portar looks súper elaborados para desfilar por alfombras rojas o estilos más relajados ideales para un viaje en avión, Belinda ha sabido convertirse en una verdadera fashion icon.

Foto: Instagram @belindapop

El vestido acolchado de Belinda que sorprendió a todos

En más de una ocasión Belinda ha sorprendido con sus outfits y esta vez no fue la excepción.

La cantante fue invitada a un evento realizado por la marca de relojes suizos Hublot, en donde lanzaron una edición especial, el Big Bang único Titanium Green Ceramic, que la cantante portó durante todo el evento.

Algo que llamó la atención de todos sus seguidores fue el vestido acolchado que vistió Beli para el evento. La prenda en cuestión pertenece a la marca italiana de ropa y accesorios Miu Miu, de la colección invierno 2023 y tiene un valor de 4 mil euros, aproximadamente unos $76 mil 908 pesos mexicanos.

El outfit que utilizó Belinda causó furor. El vestido en tono verde, el cual hacía juego con el reloj, fue la sensación. Complementó el look con unas medias verdes, unos tacones altos con transparencias y para los accesorios la cantante utilizó unos lentes de sol de la marca Prada. En la parte del peinado optó por un clásico pero elegante chongo alto.

Foto: Instagram @belindapop

Belinda nunca deja de brillar

En días anteriores, Belinda compartió un par de instantáneas desde el estreno de la película Trolls 3: Se armó la banda, y es que la cantante se mostró emocionada ya que su voz ha sido la responsable de darle vida al personaje de Poppy durante toda la trilogía.

“Un sueño hecho realidad ser la voz de mi princesa favorita y ahora reina #Poppy!! No se pierdan este 26 de Octubre la película más bonita, colorida y divertida #Trolls3 #SeArmóLaBanda!! Brillando como siempre”, se puede leer en la publicación que hizo la cantante a través de su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram @belindapop

Durante el evento, la cantante lució un vestido rosa de la marca Jacquemus, de la colección Le Chouchou. El vestido dejó impactados a todos sus fans por el característico escote de hombros caídos y mangas largas con detalles bombachos. El look lo complementó con unas calcetas largas en color rosa y unos tacones en el mismo tono.

En definitiva, Belinda es una artista en toda la extensión de la palabra ya que no solo hace arte con su voz o actuaciones, sino también con sus looks de impacto. Ya no es sorpresa, Belinda siempre está al último grito de la moda, sus outfits nunca decepcionan.

