La chamarra metálica de Antonela, esposa de Messi, será tu obsesión

Después de su triunfo en Qatar 2022, el futbolista argentino Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encuentran disfrutando de unas vacaciones en compañía de su familia en la región de Los Alpes.

En las más recientes fotografías del astro, publicadas en su perfil de Instagram, se puede observar cómo él, junto con su esposa e hijos, disfrutaron de una tarde de esquí en la nieve. En las fotografías resalta no únicamente la felicidad de la familia, sino también los abrigadores outfits que lucieron para protegerse del frío de las montañas.



Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Una de las prendas que más destacó en las fotografías vacacionales de Messi es la chamarra rosa metálico que lució Antonela, la cual contrastó radicalmente con las prendas oscuras que modelaron Lionel y sus hijos Ciro, Thiago y Mateo.

La chamarra rosa metálico de Antonela Roccuzzo

Antonela, la esposa de Messi, presumió en sus fotografías en la nieve, la prenda que promete convertirse en la obsesión de todas durante el resto del invierno: una chamarra rosa metálico de la marca francoitaliana Moncler.

La chamarra de lujo que cubrió a Antonela del clima de Los Alpes se trata del modelo “Valsorey”. Esta chaqueta de la colección Moncler Grenoble está confeccionada en ripstop metalizado y posee una silueta cropped rellena de plumas aislantes, convirtiéndola en la selección ideal de Roccuzzo para su sesión de esquí.



Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Además, la prenda, elaborada 100% de poliamida, incorpora en su diseño una capucha desmontable con visera rígida, un bolsillo funcional en la manga y un dobladillo con cordón.

El precio de la chamarra rosa con textura metalizada que convirtió a Antonela en la envidia de muchas, es de $42,600 pesos y puede obtenerse también en color plateado. Ambos diseños se apegan a la estética futurista, que será tendencia durante todo el 2023.



Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

La colección de chamarras invernales de Antonela

La chamarra Moncler con efecto metalizado de Antonela no es la primera que obsesiona a las amantes de la moda, pues Roccuzzo ha provocado también el deseo por otras piezas de su gran colección de chamarras invernales.

El closet de Antonela alberga varias chaquetas de la marca Alo Yoga, las cuales también son ideales para climas fríos por su diseño capitonado y su elaboración a base de plumas.



Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Además de diseños acolchados, Antonela cuenta entre su colección de piezas de invierno con chaquetas de textura de borrego, las cuales también son una prescripción de moda para este año, según otras referentes de estilo, como Rosalía.



Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Cabe añadir entre las razones para obsesionarse con la chamarra rosa metálico, y otras prendas para el frío del closet de Antonela, su capacidad para combinarse con botas de peluche, otro de los trends que acarrea el mundo de la moda para esta y la próxima temporada invernal.

A pesar de que en México las bajas temperaturas no son tan extremas como en Europa, no dudes en tomar como referencia los outfits para el frío de la esposa de Messi y combina tus prendas más abrigadoras para recrear el look de esquí de Antonela Roccuzzo.

