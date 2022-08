La campaña de Gucci inspirada en el gran cine de Stanley Kubrick

Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, demuestra que el cine y la moda son una dupla que nos volará la cabeza eternamente, con el lanzamiento de la más reciente campaña que dirigió para la firma. En "Gucci Exquisite", el creativo decidió hacer un homenaje a las películas del cineasta estadounidense Stanley Kubrick (1928-1999).



Foto: Instagram @gucci

Usando la música de fondo de “La naranja mecánica”, el filme cuenta con el trabajo de Milena Canonero, diseñadora de vestuario que trabajó con Kubrick en varias de sus películas y ganó uno de sus cuatro premios Óscar por su trabajo en la película Barry Lyndon.



La campaña Gucci Exquisite que hace un homenaje a Kubrick

Gucci Exquisite es la reciente campaña de Alessandro Michele que hace un homenaje a las películas más hot de Stanley Kubrick y nos muestra que cuando la moda se junta con el cine logran una magia única.



Foto: Instagram @gucci

Por años, la moda y el cine han tenido una relación muy íntima y hay imágenes en nuestra cabeza que lo demuestran. Un ejemplo lo tenemos en “Breakfast at Tiffany’s”, con atuendos preciosos de Givenchy, “Sex and the City”, con el irrepetible vestuario de Patricia Field, y hasta en “Back to the Future 2” y “Forrest Gump”, con la presencia de tenis ya icónicos de Nike.

Para su nueva campaña, Michele retomó parte de la cinematografía de Kubrick, considerado uno de los realizadores más influyentes del siglo XX. Películas como “2001: Odisea del espacio” (1968), “La naranja mecánica” (1971), “Barry Lyndon” (1975), , “El resplandor” (1980) y “Ojos bien cerrados” (1999) son parte de ese selecto universo que sigue haciendo de la moda y el cine la dupla ganadora.



Foto: Instagram @stanleykubrick

Alessandro retomó la estética de esas películas que seguro viste y aquí te mostramos parte de lo logrado.

2001: Odisea en el espacio. Un filme de ciencia ficción y encuadres perfectos son ahora parte de Gucci Exquisite.



Foto: Gucci / Turner Entertainment Co.

La naranja mecánica. No podía dejar de inspirarse en la ultraviolencia de este filme y sus personajes. Con referencias a la cinta sus comienza este impresionante trabajo audiovisual.



Barry Lyndon. El drama ambientado en la guerra de los Siete Años nos muestra parte de la colaboración que la firma tiene con Adidas.



Foto: Instagram @gucci

El resplandor. La historia de terror psicológico basada en la novela del escritor Stephen King coronan una campaña que cualquier amante de la moda y del cine amaría.



Foto: Gucci / Warner Bros. Entertainment Inc.

Ojos bien cerrados. La última película de Kubrick es hoy una oda a la sexualidad y parte de la campaña.



Foto: Gucci / Warner Bros. Entertainment Inc.

