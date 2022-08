Muchos disfrutan y aprecian que Kylie Jenner comparte cada detalle de su vida a través de sus redes sociales, ya que medio mundo la vio crecer en el reality sobre su familia, "Keeping up with the Kardashians" y estar al pendiente de ella en redes es como ver una nueva temporada en tiempo real.

Por eso es que compartimos la alegría de verla llegando a su cumpleaños 25, siendo una mujer realizada en su faceta de empresaria, también como mamá y además de todo esto luciendo un cuerpo increíble que presumió con el vestido semitransparente que eligió para su celebración de cumpleaños en un íntimo festejo acompañada de amigos y familiares.

Como empresaria sigue acumulando éxitos, ya que recientemente lanzó nuevos colores de sombras y lipsticks líquidos con acabado mate, que se están agotando rápidamente en su sitio web. Así que continuamente se encuentra innovando porque cada colección que saca se agota en pocas semanas.



El vestido semitransparente de cumpleaños

Este increíble vestido combina dos de las cosas favoritas de Kylie a la hora de vestir, las transparencias y los brillos. Fue en color blanco, con escote off the shoulders, ajustado a la perfección y con una sensual abertura por un lado de la pierna.



Llevaba un peinado alto para lucir mejor su maquillaje, en el que destacan un color melocotón en los labios y una cejas bien marcadas, además, definió a la perfección sus pómulos con un juego de bronzer y blush debajo de ellos.



De accesorio solo llevaba unos grandes pendientes de diamantes que iban a tono con el vestido. Sin duda alguna, queremos ver más de este outfit para saber cada detalle, porque con las dos fotos que subió a su Instagram, a muchos quizá les hizo falta más.

Al parecer, nadie brilló más ayer, fue la absoluta protagonista de la noche y ni los fuegos artificiales que lanzaron durante la velada lograron opacarla.

A propósito de esta fecha, también compartió con sus más de 365 millones de seguidores en su cuenta de Instagram las fotos de su primer cumpleaños, dejándonos ver un lado más íntimo de la familia Kardashian, el cual difícilmente muestran, pero que quizá es más real del que nos acostumbraron a ver.



