Kim Kardashian, una de las principales embajadoras globales de la firma española de lujo Balenciaga, emitió un contundente comunicado a través de sus redes sociales, en donde reflexiona a nivel personal y profesional sobre la polémica generada por las imágenes de la última campaña de la firma, protagonizada por niños posando junto a accesorios con temática fetichista.

Además, la socialité dijo que está meditando si seguirá colaborando o no con la firma de lujo, así que su futuro con Balenciaga es incierto. Distintos medios aseguraban que la estrella televisiva del reality show “Keeping up with the Kardashians” se encontraba muy enfadada tras lo sucedido con la casa de moda y la polémica que generaron dichas fotografías y las incomprensibles decisiones creativas tomadas por una de sus marcas favoritas.



Foto: Instgarm @kimkardashian



El comunicado de Kim Kardashian

Kim Kardashian acaba de hacer público un comunicado a través de sus redes sociales en donde se pronuncia al respecto de lo acontecido con Balenciaga.

“Como madre de cuatro niños, me he quedado temblando después de ver las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe ser tomada muy en serio y cualquier intento de normalizar el abuso infantil, de cualquier tipo, no debería tener lugar en nuestra sociedad”, fueron algunas de las palabras que expresó.



Foto: Instagram @kimkardashian

Respecto a si continuará colaborando con la marca dijo: “Sobre mi futuro con Balenciaga, ahora mismo estoy reevaluando mi relación con la marca, con base en su voluntad de aceptar las consecuencias y responsabilidades de algo que jamás debería haber sucedido". Además, espera acciones vinculadas con la protección de los niños.



Foto: Instagram @kimkardashian

“Agradezco la eliminación de la campaña y la disculpa de Balenciaga. Al hablar con ellos creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder”, enfatizó.



¿Qué pasó con Balenciaga?

El origen de esta polémica fue generado a mitad del mes de noviembre. A través de las redes sociales la firma publicó su más reciente campaña en donde las fotos publicitarias muestran modelos infantiles posando con bolsos de osos de peluche con temática fetichista, intervenidos con arneses de cuero y demás accesorios asociados con la práctica bondage, accesorios que fueron presentados en su desfile durante la Semana de la Moda en París.



Foto: Instagram @balenciaga

Balenciaga se ha mantenido en el ojo del huracán en reiteradas ocasiones durante este año por lanzar campañas controversiales reinventando la moda de lujo, sin embargo, estas fotos se hicieron rápidamente virales, en donde los usuarios acusaron a la firma de “hipersexualizar” a los niños por mostrarlos con accesorios con una temática que fue catalogada como inapropiada.

Las primeras imágenes con los niños son las que desataron la reacción inmediata, tanto de los medios, así como de sus embajadores de marca, influencers y celebridades como Kim Kardashian. Existen otras fotos de la colaboración de la marca con Adidas en donde una de las imágenes muestra un bolso sobre unos documentos, en los cuales, al hacerle zoom al texto, se podía apreciar que los archivos eran un fallo a favor de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionado con el uso de imágenes indecentes de niños.



Foto: Instagram @balenciaga

Cabe mencionar que desde hace una semana, aproximadamente, tanto en las redes sociales de la firma, como de Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga, se encuentra un comunicado oficial en donde explican la situación y asumen la responsabilidad ante los errores que tuvieron en el proceso creativo de la campaña.



Leer también: Tips para aprovechar mejor tus mascarillas faciales

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters