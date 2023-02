Kim Kardashian modela la colección de su marca para San Valentín

Kim Kardashian demuestra que el amor está en el aire en la temporada más romántica del año y en este San Valentín su marca de lencería Skims lanzó una colección inspirada en esta festividad.

La protagonista del legendario reality show “Keeping up with the Kardashians”, en su ferviente faceta de empresaria, continúa revolucionando el mundo de la lencería a través de su marca creada para la comodidad de todo tipo de cuerpo en delicadas piezas hechas de materiales resistentes y que se amoldan a la perfección.

Desde la fundación de Skims en el 2019, Kim se ha convertido en la mejor modelo de sus productos luciéndolos frecuentemente en sus redes sociales, aunque en su publicidad oficial reina la diversidad corporal y atrae a millones de mujeres del mundo de todas las tallas.



Foto: Instagram @kimkardashian



Kim Kardashian y su colección Valentine´s

A través de una selfie en su icónico guardarropa, con el pelo completamente recogido, logró capturar la atención de sus 344 millones de seguidores en Instagram que admiraron toda la belleza del sensual diseño de su marca.

El atrevido body tiene un toque femenino y romántico por la combinación de colores que presenta con una base hot pink y detalles de encaje rojo en los bordes del pecho. Como la marca lo refleja, la comodidad es importante en cada modelo y la parte inferior tan suelta con unos sutiles volantes lo demuestra.

Lo interesante de esta pieza se encuentra en el centro con una gran abertura en el abdomen que está diseñada para crear visualmente una figura favorecedora de reloj de arena que delinea la cintura.

Foto: Instagram @kimkardashian



Más sobre la colección Valentine´s de Skims

Anteriormente, en sus redes sociales había compartido un adelanto de lo que sería su colección para San Valentín, en donde se vio reflejado de inmediato la presencia del color rosa en conjuntos lenceros cómodos y que exaltan sensualidad.



Foto: Instagram @skims

El látex y las famosas prendas sin costuras no se podían quedar fuera de esta edición especial de San Valentín. También sacaron sus versiones más románticas y femeninas en tonos rosa pastel para robar miles de suspiros.



Foto: Instagram @skims

El rosa, el rojo y el negro serán los colores favoritos para celebrar esta fecha especial.

