Las hermanas Kardashian-Jenner no tienen muy contentos a sus seguidores en redes sociales. Todo comenzaría con un post de la menor, Kylie Jenner, donde se le ve con unas sandalias de fur al poco tiempo de mostrar su preocupación por los koalas y los incendios en Australia.

Una acción que no gustó nada a sus millones de seguidores, quienes comentaron su desagrado y lo poco realista que se mostraba la joven millonaria ante el evento tan desafortunado por el que está pasando la gente de Australia.

Hasta el momento los incendios en Australia, tienen un total de 24 muertes humanas, millones de hectáreas quemadas y casi medio millón de fauna salvaje afectada .

Como era de esperarse la más famosa del clan, Kim , no se quedó con los brazos cruzados y manifestó su molestia con un tweet.



nothing gets me more heated than to see people think they know what we donated to and to think we have to publicize everything https://t.co/9qW1h2eZXe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2020

“Nada me molesta más que ver a la gente pensar que sabe a qué donamos y pensar que tenemos que publicar todo”.

Dando así un inicio de críticas por parte de sus seguidores y usuarios tanto en Twitter como en Instagram. Y aunque algunos se mostraron a favor de Kim, otros no.



You publicize everything else tho AND STILL WEAR FUR....AND TAKE PRIVATE JETS...wild. — The Girl With The Hoops (@lil_miss_bill) January 6, 2020

"Tu publicas todo y sigues vistiendo piel... y tomando jets privados... salvaje", escribió la usuaria.

Al poco tiempo Kim retwitteó un tweet de su hermana Khloe Kardashian, donde menciona que las acciones deberían hacerse por intención y no por atención.



Good deeds should be done with intention and not for attention. We are all blessed to be able to bless others even if it is in the slightest way. But we do not need to be boastful about that. Be boastful in regards to teaching others how they may be able to help as well. — Khloé (@khloekardashian) January 6, 2020

“Todos somos bendecidos de poder bendecir a otros, incluso de una manera ligera, pero no necesitamos ser jactanciosos al respecto. Se jactancioso con respecto a enseñar a otros cómo pueden ayudar también”.

¿Tú qué opinas?