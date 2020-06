Luego de la gran sacudida por el sismo de 7.5 en México, muchas de nosotras aun no nos recuperamos y seguimos comiendo bolillo mientras vemos a nuestras celebridades favoritas reaccionar ante el sismo. Sin embargo, nos dio otro infarto al ver uno de los videos de la socialité Kim Kardashian, quien presumió una escultural figura que nos hizo tirar nuestro bolillo y hacer unas abdominales.

Pues resulta que Kim compartió un video en sus redes sociales luciendo una de sus fajas famosas llamadas skims, sin duda esta faja le dejó una mini cinturita, la cual para sorpresa de mucho se trata de un recuerdo del look que llevó la socialité en la Gala del MET el año pasado, luciendo un traje de Thierry Mugler mojado. Sin duda, en el video la vemos con una cintura de avispa y luciendo su ropa interior, la cual nos dejó a todos sorprendidas y sin duda con una gran motivación de lucir como ellas.

En el video, Kim escribió: “Acabo de encontrar esto en mi teléfono en mi viaje especial a Londres el año pasado para conocer al Sr. Pearl. Me puse un corsé como este para el Met Ball para mi look @manfredthierrymugler Camp, pero el corsé me quedaba mal y quería que estuviera en mi archivo personal que volé a Londres para tener otro para mí. También fui porque comenzamos a hacer algunos looks más, incluido mi look especial del 40 cumpleaños. No puedo esperar para mostrarles los LOOKSSSS que hemos estado cocinando”.



Con esto, sabemos que Kim nos está preparando hermosos looks que no aguantamos por ver. Además, como su cumpleaños es el próximo 21 de Octubre, estamos ansiosas por lo que nos mostrará en esas fechas.