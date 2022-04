No es un secreto para nadie que Kendall Jenner es uno de los rostros emblema de la industria de la moda en la actualidad, con presencia prominente en las pasarelas internacionales más importantes y como imagen de campañas de firmas de lujo. Su fama también viene, en parte, por ser miembro de la familia Kardashian-Jenner, que no pasa desapercibida jamás.

Este fin de semana compartió un look que es perfecto para el domingo y toda la primavera, con una pieza que evoca la estética de otros años, pero con un toque chic propio del 2022 representado por la supermodelo: unas sandalias thong con plataforma.

No podemos dejar de mencionar que la también empresaria, quien tiene su propia marca de tequila, acompañó las imágenes de su outfit casual con un particular copy, diciendo que bloquearía cualquier comentario sobre los dedos de sus pies, porque al parecer han sido objeto de algunas bromitas. La verdad, esto no es impedimento para lucir unas sandalias bonitas, como bien ha demostrado, motivándonos a no sentirnos incómodas con alguna parte de nuestro cuerpo que otros señalen sin ningún sentido.



Foto: Instagram @kendalljenner



Kendall Jenner abraza la estética Y2K con unas chanclas de plataforma

Hace unos días vimos que algunos medios de moda destacaron el regreso de las chanclas con plataforma como un accesorio “ugly” que triunfaría en primavera, al capturar con la cámara a Sydney Sweeney (Cassie, de Euphoria) con unas sandalias rosa con plataforma muy cute, de UGG, una marca que, por cierto, ha resurgido con fuerza últimamente entre las celebridades.

Ahora, Kendall Jenner luce unas chanclas de plataforma en cuero y de color negro —de Dries Van Noten— y afirma que este calzado puede usarse no solo para dar un paseo a la playa, sino como el trend del momento que llevará la comodidad a otro nivel en nuestros outfits del día a díal, tal cual lo hizo en la época “dosmilera”. Con su comentario sobre los dedos de los pies guiaba nuestros ojos a este calzado con estética Y2K que muchas, seguramente, se aventurarán a lucir antes de la llegada de las lluvias.



Foto: Instagram @kendalljenner

Y al parecer será de sus favoritos esta temporada, pues ya lo había lucido recientemente con unos pantalones verdes.



El vestido de Kendall Jenner es una oda al color en primavera

Si bien las sandalias thong se robaron la atención de los cazadores de tendencias, no es posible ignorar el vestido largo que lucía la modelo por su hermoso colorido. Se trata de una pieza multicolor de la colección Primavera/Verano 2022 de Loewe, un diseño elaborado en algodón que es perfecto para el clima de la temporada, sin mangas y con cuello redondo.



Foto: Loewe

Además, tiene un detalle muy sensual que rompe la rigidez que podría tener cualquier prenda ajustada, una abertura lateral que le aporta un poco de movimiento y, una vez más, comodidad.



Foto: Instagram @kendalljenner

En primavera y verano podemos jugar con los colores en nuestros looks. Una apuesta segura es combinar prendas como el vestido de Kendall Jenner con calzado neutro. Las que aman el colorido podrían probar con sandalias en un solo tono (rojo, verde...), similar a algunos del estampado. Y, por supuesto, con unos tenis también quedaría muy bien. Pero, esta vez démosles la oportunidad a las chanclas y preparemos nuestros pies para que se luzcan.

