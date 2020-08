Cada que nos enteramos que una celebridad está embarazada es todo un acontecimiento, pero si se trata de Katy Perry, la noticia se vuelve un boom mundial.

Y fue así como sucedió cuando hizo oficial su embarazo mediante el video de su sencillo “Never Worn White”.

Y desde ese momento no ha parado de compartir a través de sus redes sociales looks ideales para una mom to be amante de la moda.

Es así como ha presumido su baby bump a través de todos estos meses con outfits que nos han robado suspiros.

Pero la última gran sorpresa sucedió hace unos días cuando a través de Zoom Katy Perry mostró la habitación de su bebé pero además compartió con sus seguidores algunos de las prendas que usará su pequeña.

La bebé de Orlando Bloom y Katy Perry sin duda será una gran fashionista y heredará el talento de sus padres.

Entre las prendas que mostró Katy se pudieron apreciar un vestido con estampado de waffles.



un vestido con cerezas, un jumpsuit de Hello Kitty....

Un vestido de navy y mucho más....

Aunque sin duda nuestra pieza favorita fue el mameluco estampado con la cara de Orlando Bloom.

Así que seguramente la bebé de Katy Perry desarrollará el gusto por la moda desde muy temprana edad.