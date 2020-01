Hablar de los estilismos de la duquesa de Cambridge es sinónimo de elegancia y acierto asegurado. Hace un par de meses nos auguraba una de las tendencias más usables y vistas sobre todo en vestidos de noche -recordar a las mejor vestidas de la alfombra roja de los Golden Globes -, como lo es el escote tipo corazón , en la recepción del cuerpo diplomático, ceremonia celebrada por la Reina Isabel II.

Sin duda, Kate cerró el 2019 con grandes propuestas de estilo y superarlas este 2020 podría ser un tanto complicado; sin embargo, no fue así.

Para su primera aparición pública, como es costumbre de la familia real, la duquesa de Cambridge asistió a la misa de Sandringham, en la cual se dejó ver con una de las tendencias ganadoras de la temporada de frío de este 2020: el abrigo largo con botas altas.

Middleton lo supo llevar a la perfección, tanto, que ni siquiera nos detenemos a pensar cuál es el vestido que lleva debajo. Una combinación muy bien ejecutada con aires folk gracias a la textura y los colores del abrigo de la firma Roksanda y por supuesto, del sombrero de Hicks & Brown tipo fedora de terciopelo con detalles de plumas que accesoriza el look a la perfección; no sin antes pasar por las protagonistas del look: las botas altas de Stuart Weitzman.



Un estilo con mucha propuesta que sin duda, te protege de las temperaturas bajas sin perder la elegancia. Nosotras morimos por repetir la fórmula, ¿y tú?

