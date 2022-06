JLo presume abs de impacto con bikini negro ideal para el verano

JLo no deja de sorprendernos con todas y cada una de sus apariciones, ya que siempre lleva un atuendo espectacular del cual se tiene que hablar, y es que en realidad Jennifer Lopez nunca pasa de moda y no pierde la oportunidad de darnos cátedra de estilismo o valiosas lecciones de belleza, que no dudamos en poner en práctica cuanto antes.

Jennifer Lopez es una de las artistas mejor conservadas, pues a sus 52 años luce abs y piernas de impacto que no duda en presumir en sus redes sociales, y esta vez no fue la excepción, ya que la protagonista de “Marry Me” encendió Instagram al posar con un bikini negro que nos dejó claro quién va a conquistar el verano.



Foto: Instagram @jlo

Como era de esperarse, JLo hizo sus primeras apariciones dándole la bienvenida a los días calurosos de la mejor manera, imponiendo tendencia con las prendas que no pueden faltar en tu maleta si estás planeando viajar a la playa los próximos días, pues la actriz nos dejó claro que los bikinis clásicos nunca fallan.

Jennifer Lopez nos enseña cómo reinar en verano con un bikini negro

Si en verano piensas tomar un vuelo y relajarte unos días en la playa, el bikini perfecto no puede faltar en tu maleta, ya que este será tu mejor aliado para llevarte el título a la mejor vestida de la temporada a casa.

JLo no dudó en presumir su figura de impacto al postear unas fotografías en su Instagram, mismas que de inmediato enloquecieron a sus 210 millones de seguidores, los cuales no dudaron en comentar lo joven y sexy que luce a sus 52 años.



Foto: Instagram @jlo

La artista eligió un bikini negro con top tipo triángulo y tirantes spaguetti, con diminutos detalles dorados que elevan el diseño básico. Este modelo puede lucir bien en la mayoría de los tipos de cuerpos y el tono es un infaltable que vas a poder combinar fácilmente en looks playeros.

Por otra parte, JLo nos muestra que los kimonos son la prenda perfecta para acompañar los trajes de baño, porque son una excelente opción para cubrir la piel de los rayos del sol mientras luces sexy y estilosa.



Foto: Instagram @jlo

Para finalizar, Jennifer Lopez agregó unas sandalias nude de peluche y tacón fino de su colección con DSW, además de accesorios infalibles de la temporada como unos lentes de sol Versace y anillos dorados.



Foto: Instagram @dsw

