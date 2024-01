Intermoda decidió que para celebrar sus 40 años activos en la industria de la moda mexicana no bastaba con presentar diseñadores que ya tengamos en el radar. Aunque amemos con locura lo que algunos creativos hacen, debemos mirar a los nuevos talentos y darles el espacio que se merecen en nuestros armarios, pues sus propuestas se encuentran llenas de calidad y mucha atención al detalle.

Para los que no son conocedores de esta industria, en Guadalajara han salido, crecido y madurado nombres que se han posicionado en la industria de la moda nacional:

Julia y Renata, y Alfredo Martínez tienen marcas homónimas que son un referente de estilo. Jonathan Morales, de No Name Studio, sabe que la pop culture no ha muerto llevando su visión fuera del país. Vanessa Bon es de las favoritas de Björk y, para terminar, Benito Santos, quien es el rey de la moda en Jalisco, se ha coronado con pasarelas donde los llenos totales y la pelea por los mejores lugares son algo muy normal.

Con estos ejemplos y con todos los recursos para impulsar la carrera de diseñadores que sean un parteaguas en la escena de la moda mexicana, los primeros egresados de Intermoda Mentoring presentaron sus colecciones que dejaron un buen sabor de boca en los asistentes.

De Última pudo hablar con Jacobo sin A, Paulina Luna, Raúl Orozco y Prisma, los cuatro pupilos guiados por Benito Santos y que salen de este programa que busca llevar en alto el nombre de Guadalajara y el diseño mexicano.

¿Qué es Intermoda Mentoring?

En palabras de Jorge Castellanos, presidente de Intermoda, el programa nace con la visión de ser una incubadora de negocios donde además de presentar una propuesta de diseño, la firma y el trabajo de los creativos se vuelva algo rentable y vendible. Además, la plataforma cuida la creatividad de sus pupilos mientras son guiados por diseñadores que tienen éxito y fama con sus propias firmas.

Cabe destacar que en esta alianza también participan la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) y Benito Santos, como un mentor para los talentos que van naciendo en esta incubadora.

Foto: Intermoda

“Buscamos que los diseñadores sean parte de unas mentorías con sus símiles que gozan de reconocimiento, pues además de que pueden aprender profesionalmente de ellos, se les guía y estructura una visión que va mezclada con hacer moda y saber mantener económicamente una marca.

“Sabemos que en Intermoda los diseñadores son muy bohemios, pero también sabemos que la parte financiera es un problema muy común en el sector, por eso mismo alentamos a los creativos a que sean ambiciosos para desplegar un plan de negocios y comercialización de sus prendas”, comentó Jorge Castellanos a este medio.

Foto: Intermoda

Ahora que ya sabes qué es Intermoda Mentoring, debemos hablar de las cuatro colecciones que vimos. Cada una con un ADN muy distinto y propuestas que estamos esperando tener colgadas en el armario.

El menswear de Prisma: de lo sporty a lo más top

Ulises Zepeda, diseñador que se encuentra al frente de Prisma, entregó “Out of Control”, una colección inspirada en las explosiones humanas, la ira y los ataques de ansiedad. Desde su perspectiva como creativo, su entrega otoño-invierno se nutre de una deliciosa paleta de colores donde el verde militar, el blanco y el azul son el eje rector de la colección.

Zepeda comentó a este medio que las ilustraciones de sus chaquetas fueron hechas con Inteligencia Artificial (IA) y mencionó que el trabajo creativo tomó un total de dos meses para poder tener su visión en físico. Además, dijo que Prisma es una firma que, además de hacer ropa masculina, puede escalar y entender al público masculino.

“En la entrega que viste en Fashion Space hay sastrería, ropa muy sporty y looks casuales que escalan entre el día a día de una persona. Además de que las prendas son totalmente utilitarias y tienen un diseño muy cool. Buscamos que los hombres no le teman a la moda y que se vayan deconstruyendo con el paso del tiempo a través de la ropa”, explicó.

Foto: Intermoda

La arquitectura de Paulina Luna

Paulina Luna presentó una colección otoño-invierno que se encuentra inspirada en el cubismo y el arte, pero respetó el ADN de su firma dejando las líneas más rectas y los zapatos más voluminosos como un punto focal de sus prendas.

Además, en la entrega se pueden ver materiales como el algodón, la piel, la gabardina y la seda. Su trabajo tiene una paleta de colores que hace que todas las prendas se puedan convertir en ese buen fondo de armario lleno de estilo al que aspiramos tener.

Durante su fashion show, pudimos darnos cuenta de que las prendas presentadas acapararon la atención de los presentes, pues el styling de la colección fue uno de sus puntos clave. Además, debemos admitir que el trabajo de Paulina grita lujo en toda su confección y eso es algo que en estos tiempos los compradores buscan: prendas que sean diferentes al resto.

“En el ADN de la marca nos gusta crear prendas que sean totalmente utilitarias, que sean para todos y que rompan los cánones. La colección es completamente para hombres y mujeres, las piezas van bien con muchas cosas y son esa prenda que te hará destacar por tener un estilo bastante aterrizado”, comentó la creativa a De Última.

Foto: Intermoda

Jacobo con A y su regreso a Intermoda

Carlos Jacobo, quien se ha presentado 8 años consecutivos en Intermoda, presentó “Flores Bermejas”, una colección inspirada en la ruptura amorosa de su mejor amiga y las fases que ella ha pasado para encontrar el amor propio de una manera madura y muy consciente.

Jacobo le dio salida a un show donde el negro, el azul y el rojo fueron parte fundamental para dar una idea de “corazón roto”, además, el creativo nos explicó que las flores bermejas son brotes gigantes de color vino tinto que representan vivencias y aprendizajes, al mismo tiempo que destacó el uso de lino y aplicaciones de pedrería en ciertos looks que nos siguen robando los suspiros.

El diseñador destacó el trabajo de cuatro meses que fue necesario para lograr este resultado y nos comentó en exclusiva que las mentorías con Benito Santos le ayudaron a que su colección encontrara la coherencia necesaria para tener vida propia.

Foto: Intermoda

El lado más tierno de Raúl Orozco

Orozco cerró una jornada donde el talento más nuevo presentó diferentes puntos de vista a la hora de vestir, pero el suyo fue un caso que complementó las colecciones de sus compañeros, pues se inspiró en eso que amábamos de niños, la inocencia y las emociones que tenemos cuando estamos creciendo.

“So Fucking Cute” es una colección donde el estampados de osos de peluche dominó el Fashion Space de Intermoda dejando ver que el café y los tonos que rodean la paleta de los colores tierra son esa elección ideal para triunfar con tu look.

Desde osos en las plateras que cobraron una dimensión protagonista hasta un estampado de jacquard que nos voló la cabeza y zapatos 100% clásicos, Raúl Orozco dejó ver que la moda también es divertida, que se aleja de lo serio y que la actitud al momento de lucir una prenda es parte fundamental de lo que nos hace brillar con nuestros looks de diario.

La incubadora de nuevos talentos de Intermoda tiene otra cita del 15 al 19 de julio del año en curso, donde además de dar a conocer el talento que vive en Guadalajara, podremos ver las tendencias más hot desde una perspectiva más fresca.

Foto: Intermoda

