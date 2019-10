Inspírate en los looks de red carpet de las celebridades para tu disfraz de Halloween

Halloween está a dos de llegar, y si la difícil pregunta ¿de qué me voy a disfrazar este año? aún no tiene respuesta. En tu sección De Última, ya te hemos regalado algunas opciones para que tomes inspiración y luzcas como nunca. Ya sea con un disfraz muy mexicano o si lo tuyo es Harley Quinn , te dejamos algunos de los maquillajes más cool que hemos encontrado en nuestro feed.

Todo sea por ustedes y que luzcan terroríficamente fabulosas este Halloween.



Nos pusimos a pensar un poco más y se nos ocurrió: no hay nada más creativo y estiloso que imitar los estilismos más icónicos de tus celebridades favoritas.

Por ello, te dejamos siete ideas para que tomes inspiración, y luzcas el disfraz más fashionista y a la moda de todos.

Jungle dress

Sé la JLo del 2019 que acapara todos los reflectores. Aprovecha que el icónico vestido de Versace ha renacido y sé la versión más sensual de Jenny from the block.



La Sirenita millenial

Si no te perdiste a las mejor vestidas de los Emmys , sabrás de qué hablamos. Da un toque moderno y chic al look de la Sirenita, toma inspiración en Zendaya. Cómo tip: imagina que vestiría en pleno 2019.



La cenicienta viste alta costura

No hay alguien mejor que Lady Gaga para inspirarnos en la noche de Halloween, su estilo experimental nos da pie. Pero hemos decido dejar la faceta de Gaga -en esta ocasión- he inspirarnos en Lady. Su vestido azul en los Golden Globe nos remite a una de nuestras princesas favoritas: La cenicienta.

Como tip: Haz lo que Lady y lleva el pelo de color azul para dar -mucho más- protagonismo a tu look.



Barbie Bieber

La ahora esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin, nos regalaría uno de los looks más girly del Met Gala de este año. El vestido color rosa pastel de lentejuelas, el escote provocativo, el peinado del otoño y claro el moño color negro, como la cereza del pastel.



The King B

¿Quién no ha querido lucir como Beyoncé? Creo que todas en algún momento nos hemos enamorado de sus estilismos, y uno muy particular sobresale de entre varios. Estamos hablando del fabuloso vestido dorado con abertura en la pierna que B utilizó en la premiere de El rey León.

Cómo tip: Da la bienvenida a los bronceadores e ilumina toda piel.



Elle: una misteriosa hada del bosque

Si amas a la princesa Aurora y a la actriz Elle Fanning tienes que imitar su look de alfombra roja en la premier mundial de Maléfica: Maestra del mal . Es lo más mágico, estiloso y boho chic que hemos visto, y ¡nos encantan!

Como tip: No te olvides de coordinar tu hair look con la estética del vestido.



Maléfica en Hollywood

¿Qué te parece si en lugar de optar por el look tradicional de Maléfica, vistes una Angelia Jolie muy Maléfica? Como tip: puedes optar por un maquillaje mucha más dramático en tonos oscuros y si te atreves,a grega el efecto de los pómulos de hada.



¿Qué opinas?