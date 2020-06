Pese a que estamos aún en cuarentena y a pesar de que ya varias actividades han regresado a “la nueva normalidad” muchos de nosotros aún continuamos en encierro preventivo y siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud. Recuerda, no salir te ayuda a cuidar a tus seres queridos y no salgas si no tienes por qué hacerlo no salgas.

Leer también: Lis Vega presume micro shorts para visita a cirugía de labios

Por ello, nos hemos encontrado con las celebridades que han compartido su gran estilo a través de redes sociales. Una de ellas es Inés Gómez Mont, quien ha compartido sus looks en Instagram y luce espectacular. Para su más reciente fotografía Inés tiene lo que quizás es el mejor look para andar en casa y vernos espectaculares para una junta en línea y para estar en casa.

Se trata de un look muy cómodo y fresco compuesto por unos culottes color café que combinó con una blusa blanca increíble con mangas abullonadas, las cuales sin duda nos dan un aire romántico. Combinó el look con unas sandalias de doble hebillas hechas de piel de la firma 3.1 Phillip Lim, las cuales tienen un costo aproximado de 9 mil 800 pesos. Nada mal para un look perfecto y cómodo.

Leer también: Jennifer Aniston subasta foto de ella desnuda para luchar contra el coronavirus

Si tú quieres lucir igual, tan solo necesitas conseguir un culotte con algún color neutro, esto le dará un toque de elegancia. Combina con blanco, siempre. Verás que lucirás increíble. Asimismo, prefiere llevar el pelo suelto y utiliza algún pasador para que no se vaya a la cara. Opta por un maquillaje sencillo y ganador logrando combinar elementos al natural.

¿Qué opinas?