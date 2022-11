Hija de Angélica Rivera se une al trend de no usar ropa interior

Apenas en agosto de este año Fernanda Castro, hija de la actriz mexicana Angélica Rivera, debutó como cantante solista con su sencillo musical “Me da igual”. Y actualmente la joven de 23 años se encuentra en la mira de todos no solo por los próximos pasos en su carrera musical sino por su look cut out ¡sin ropa interior!

Fernanda Castro compartió con sus seguidores de Instagram el lanzamiento de su nueva y primera canción en inglés, la cual tituló “Tb”. Y como parte de la promoción, apareció con un outfit colorido, con el que se sumó al trend para decirle adiós a las panties y el brasier.

En los últimos años la tendencia de no usar ropa interior se ha convertido en una de las más innovadoras entre las celebridades. Así que en De Última te mostramos el atuendo sexy con el que la hija de Angélica Rivera paralizó internet.



Foto: Instagram @fernandacastromusica

Fernanda Castro presume su gusto por la moda en Instagram

Fernanda Castro mantiene una relación estrecha con su mamá, Angélica Rivera, y su papá, José Alberto Castro, mejor conocido como “El Güero Castro”. Y es a través de redes sociales que la vemos compartir momentos especiales acompañada de su familia, así como su estilo personal.

La influencer es amante de las prendas con patrones de rayas y coloridas. En su guardarropa colecciona todo tipo de vestidos playeros, bikinis, tops y una selección variada de piezas con las que eleva los estilos Grunge, Boho chic y Street Style.

Al igual que sus hermanas, Sofía Castro y Regina Castro, Fernanda se ha ganado un lugar entre las artistas juveniles por su exquisito sentido de la moda que pareciera ser heredado de su mamá.



Foto: Instagram @fernandacastromusica

Jeans cut out, la tendencia de la hija de Angélica Rivera

Recientemente la cantante se lució en un atuendo de pantalones color naranja en efecto gamuza y con aberturas a los laterales de la cadera, con el que dejó ver que no llevaba ropa interior.

Fernanda Castro posó recostada sobre discos de vinilo con un outfit retro, el cual combinó con su chamarra de lentejuelas rojo, lila y azul. Inspirada en la década de los 70, la cantante agregó unos lentes amarillos.



Foto: Instagram @fernandacastromusica

En cuanto a su beauty look, lo mantuvo en tonos claros con un lipstick nude. Y es que algo característico de Fernanda Castro es que su estilo de maquillaje lo conserva neutral, pues rara vez la vemos con makeups cargados.

Cada vez son más las celebridades que nos enseñan a llevar la tendencia cut out. No solo la vemos en trajes de baño, sino que es ideal para darle una refrescada a tus vestidos, faldas, jeans, pantalones y crop tops.



Foto: Instagram @fernandacastromusica

Bella Hadid, Megan Fox y Dua Lipa son algunas de las famosas que han contagiado la fiebre por las prendas cut out. Y es que la popularidad de esta tendencia se debe a que no es necesario utilizar brasier o panties y, como resultado, obtendrás un look estilizado, atrevido y sexy.

