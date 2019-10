High On Fashion: tips para disfrazarte este Halloween y Día de Muertos

La semana pasada fue mi cumpleaños y decidí festejar por todo lo alto. Por cierto, gracias a quienes se tomaron un tiempo para felicitarme. Lo aprecio muchísimo. En la antesala de lo que son las festividades por Día de muertos y Halloween, y un poco inspirada en lo que fue mi propia fiesta de cumpleaños, decidí prepararles esta columna con algunas ideas para sus atuendos temáticos y para que brillen en la fiesta.

Club Kids. Fue el tema de mi cumpleaños (pueden ver el #GinaWokBday). La temática podría confundirlos un poco (nos pasó al recibir preguntas de nuestros amigos) y no, no se trata de disfrazarse de algo relacionado con una fiesta infantil, sino todo lo contrario. El tema Club Kids es una oda a lo extraño y surreal. Si hacen una búsqueda en Google, verán que no existe una línea a seguir. Sin embargo, es un buen comienzo para inspirarse, vestirse y producirse de una manera atípica y distinta a lo que llevarían a una fiesta tradicional. No saben lo divertido que fue ver a mis amigos haciendo su propia interpretación, a los más tradicionales llevando ropa que en la vida imaginaron y lo mejor: sintiéndose felices y realizados en ese alter ego. Es un aplauso a lo original y a lo interpretativo, siendo libres.

Euphoria. No es que esté descubriendo el hilo negro y ya lo habíamos comentado en este espacio (le dediqué una columna entera al tema), pero la serie de HBO será una columna medular para estas festividades. El maquillaje es central para cualquier look que se desarrolle en torno a la serie y aquí sí les digo que jueguen con texturas, piedras, colores, tonalidades. La ropa pasará a segundo término si logran ejecutar un makeup de impacto. Si quieren más inspiración, busquen las tendencias de maquillaje de SS20.

Burning Man. Este festival que se lleva a cabo en medio del desierto tiene una línea muy Mad Max, me parece que es excelente para inspirarse en disfraces (y festivales en general). Aquí, la piel juega un papel importante, pero si no les gusta mostrar mucho no se preocupen porque los accesorios y artículos de piel y pelo son de igual modo bienvenidos. El maquillaje y estilismo de pelo también son muy relevantes pero en una onda más galáctica: las trenzas, por ejemplo, funcionan a la perfección (aplica para hombres y mujeres). Los gráficos en el rostro y motivos tribales también van muy a la par de esta vibra.



Personajes relevantes. Por favor, no vayan disfrazados de Superman o la Mujer Maravilla. Eso ya pasó de moda. Tampoco de Donald Trump o de AMLO. Busquen personajes que los ayuden a contar una historia más interesante. Entiendo la coyuntura política, pero eso ya lo hemos visto en los últimos 10 años.



Gracias por una semana cumpleañera muy emocionante y llena de sentimientos padrísimos. No le puedo pedir más a la vida.



Con cariño,

Gina