Una de nuestras celebridades favoritas a la hora de elegir sus looks es Gwen Stefani, pues durante su carrera se ha encargado de imprimirle su sello a cada outfit y llevar propuestas arriesgadas que simplemente lucen espectaculares en ella.

Es por eso que la cantante no deja de sorprendernos y nos mantiene pendientes de las emisiones de The Voice para admirar e inspirarnos en sus looks.



Es así como descubrimos que Gwen Stefani, quien forma parte de los coaches de The Voice US, usó por primera vez un outfit de diseño mexicano, el cual la hizo ver increíble y nos recordó la época de los 90 y principios de los 2000.

El look seleccionado por la intérprete de “Let Me Reintroduce Myself” es un vestido que forma parte de “08 Street Couture”, la más reciente colección de Morales, que se presentó en el Mercedes Benz Fashion Week México en octubre de este año, dicha colección se inspira en el kitsch mexicano.



Para Jonathan Morales este ha sido un gran logro, pues además de ser un gran admirador de Gwen Stefani, ella fue una gran inspiración para su carrera, y añade: “En esta ocasión es un sueño hecho realidad, pues para mí, Gwen Stefani ha sido un ícono del streetwear, gracias a ella es que nació mi pasión por la moda… Yo estudié la carrera escuchando ‘No Doubt’ y viendo las fotos de Gwen en Dior con sus rastas, nunca pensé que algún día la vestiría”.

Figuras internacionales como Ava Max, Rosalía y la influencer Lil Miquela, también han portado prendas del artista, además, en mayo de este año, la cantante Lady Gaga celebró el lanzamiento de su álbum “Chromatica” con una sudadera de la colección “REDO”. Todo esto, ha abierto una gran puerta para el diseño mexicano.