Una de las tradiciones que más nos pone en aprietos es el intercambio de regalos en la oficina, y es que se trata de elegir algo bueno, bonito y barato.

En el mejor de los casos te tocará tu amiga con la que te vas a contar secretos al baño de la oficina, pero ¿qué pasa si al abrir el papelito descubres que tendrás que buscar un regalo para la compañera con cara seria que a duras penas te dice hola?

No te preocupes, hemos elaborado una guía de regalos para el intercambio godín, con obsequios que te ayudarán a salir del apuro y quedar increíble con los de tu trabajo. Checa las opciones.

Para la fashionista

Este es un básico de cualquier fashion addict, así que siempre quedarás bien cuando te toque en el intercambio tu amiga más cool. Te proponemos el modelo 20´s de la colección con la que Foster Grant celebra 90 años en el mercado. El precio de este par de lentes es de 549 pesos.

Para el friolento de la oficina

Si tienes un compañero o compañera que siempre tirita de frío, entonces disfrutará ponerse ad hoc con la Navidad y al mismo tiempo protegerse del clima con este gorrito de punto con luz led. Ojo, dile que no lo use en la fiesta de fin de año, es para un look mucho más relajado. Lo consigues en Amazon por 269 pesos.

Para la más hogareña

Si te tocó la compañerita más hogareña, este es el regalo ideal, pues además de sentir el espíritu navideño también podrá olerlo, gracias a la colección Endless Christmas de The Aroma Trace Home. Esta colección cuenta con tres aromas: Family Gathering, Santa´s cookies y Jingle nuts. Las velas aromáticas tienen un precio de 990 pesos, el room spray 349 pesos mientras que el Home Fragance cuesta 690 pesos.

Para el creativo del grupo

Si tienes un compañero diseñador, o simplemente el color y la decoración son su segundo nombre, entonces este regalo será la mejor sorpresa. El kit de ceras acuarelas de Faber-Castell forma parte de la colección Gelatos, cremosos crayones acuarelables, con pigmentos de vibrantes colores, su precio es desde 217 pesos.





Loco por la Navidad

Sorprende a tu compañero que desde julio ya tenía el arbolito de Navidad puesto en su lugar, con una corbata con estampado navideño de Zaimse. Una idea original para darle un toque navideño y divertido a su look. Puedes pedirla por Amazon por 210 pesos.

Amante del café

El cafecito para sobrevivir por la mañana del lunes es un básico que no pasa de moda, ayúdale a esa persona a que empiece la semana con una mejor cara, y obséquiale una taza o termo para disfrutar de su café, nuestra propuesta es esta linda y navideña taza de Miniso.

Ahora sí, ya estás lista para elegir el regalo godín ideal, y lo más importante, ya nada te impedirá comenzar a disfrutar de estas fechas.

