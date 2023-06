Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas y reconocidas en el país, pues su carisma y encanto la han llevado a ganarse un lugar especial en el corazón del público mexicano y diferentes partes del mundo.

Pero Galilea Montijo no sólo es una guapa y carismática actriz y conductora, ya que hay una faceta en su vida que la define y esta es su gusto por la moda. Es así como a través de los años, Gali nos ha dado cátedras de estilo al compartir desde sus redes sociales y por supuesto, mediante la pantalla chica, distintos looks que nos han regalado inspiración para distintos eventos.

Algo que nos encanta de Galilea Montijo es que impone sus propias reglas, es decir, hace suyas las tendencias, y con ello logra resultados arriesgados y llenos de propuesta.

Otra figura que solía sorprender a su público gracias a sus outfits atrevidos y revolucionarios, sin duda fue Selena Quintanilla, la cantante de tex-mex más fashionista de la historia. Y en esta ocasión fue Galilea Montijo quien rindió un homenaje a la cantante con este increíble outfit.

El look de Galilea Montijo que usaría Selena Quintanilla en 2023

El día de ayer, a través de Instagram, Galilea Montijo nos regaló un outfit de alto impacto con vibes que nos transportaron directamente a la última presentación de Selena Quintanilla.

Se trata de un body con cuello halter, apertura en el abdomen, escote en la espalda y piernas en campana. Un modelo que además resaltó porque está confeccionado con incrustaciones brillantes en toda la pieza.

Galilea Montijo luce outfit inspirado en Selena

El stylist estuvo a cargo de Aldo Rendón, y el look llevó por nombre Disco Gali, el cual lució durante su última presentación en el programa de La Casa de los famosos.

Una oda a Selena Quintanilla

Este look sin duda nos remontó a la época en que Selena Quintanilla brillaba y encantaba en los escenarios, y en particular a su última presentación, que fue en el Astrodome de Houston, Texas; ante más de 64 mil personas.

Esa noche lució un outfit que se volvió icónico, el cual estuvo compuesto precisamente por un jumpsuit acampanado como el de Galilea Montijo, sólo que el de la reina del tex mex constaba de dos piezas y era en tono morado, sin embargo, a pesar de las diferencias, estamos seguras que Selena Quintanilla no dudaría un segundo en replicar el look de Gali, ya que tiene todo el encanto de aquel jumpsuit morado icónico que fue confeccionado por la cantante, pues se dice que lo vio en una revista y no logró encontrarlo por ningún lado.

FOTO: Archivo

¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a lucir una pieza de este estilo y ser la estrella de la noche?





