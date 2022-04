Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas y reconocidas del país, ya que cuenta con una larga trayectoria que la ha llevado a ganarse el corazón del público y de algunas fashionistas, al lucir looks de impacto que se convierten en inspiración a la hora de armar el outfit más chic. Constantemente, comparte con sus casi 10 millones de seguidores los atuendos que usa para aparecer en la pantalla y aprovecha para darnos algunas lecciones de moda y estilo.

No hay duda de que Galilea es una amante empedernida de la moda y le gusta vestir prendas en tendencia. Esta vez no pudieron pasar desapercibidos unos jeans tie dye con los que encendió Instagram y nos confirmó el regreso de esta pieza, por lo que si no tienes unos en tu guardarropa te recomendamos conseguir un ejemplar de inmediato, pues no es la primera vez que la conductora arma un look con este print.



Foto: Instagram @galileamontijo

Leer también: Ángela Aguilar enamora con playera Smiley y jeans acampanados



Galilea Montijo luce los jeans que todas queremos tener en nuestro clóset

La conductora compartió una fotografía en Instagram luciendo un outfit perfecto para llevar en primavera, el cual fue protagonizado por unos jeans tie dye en color morado y de cintura alta, que acompañó con un cinturón plateado.

Así nos inspira a pensar que los jeans coloridos tie dye no pueden faltar en el clóset para complementar cualquier look primaveral. Pueden ser de tonos intensos, pero también pasteles.



Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo complementa su look con una t-shirt corta con agujeros y un top morado debajo, a tono con el pantalón. Luce unas sandalias de tacón lila y accesorios en color plateado.

Los accesorios son el complemento perfecto para elevar cualquier look y la conductora lo sabe. Cuidó de llevar la piedra del choker en la gama de colores que predomina en su outfit.



Foto: Instagram @galileamontijo

Leer también: Ary, novia de Luisito Comunica, no cierra su jumper y su look encanta

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters